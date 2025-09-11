Charlie Kirk Murder: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
Charlie Kirk Murder: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଚାର୍ଲି କିର୍କଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ୟୁଟାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବିତର୍କ ସମୟରେ ଚାର୍ଲିଙ୍କ ବେକରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ଚାର୍ଲିଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:54 AM IST

Charlie Kirk Murder: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା

Charlie Kirk Murder: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଚାର୍ଲି କିର୍କଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ୟୁଟାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବିତର୍କ ସମୟରେ ଚାର୍ଲିଙ୍କ ବେକରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ଚାର୍ଲିଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ ଚାର୍ଲିଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ସାରା ଆମେରିକାରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ 31 ବର୍ଷୀୟ ଚାର୍ଲି ଟର୍ନିଂ ପଏଣ୍ଟର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଜଣେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ କର୍ମୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟା ପରେ, ପୋଲିସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ତାଲା ପକାଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଫବିଆଇ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ସରକାର ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଭୟର ନେତାମାନେ ଚାର୍ଲିଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଚାର୍ଲି କିର୍କ ଆମେରିକାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ରାଜନୀତି ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିକଟତର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଚାର୍ଲି କିର୍କ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ୧୪ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୯୩ରେ ଆମେରିକାର ଇଲିନୋଇସର ଚିକାଗୋରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଚାର୍ଲି ୨୦୧୨ରେ ଟର୍ନିଂ ପଏଣ୍ଟ ୟୁଏସଏ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ଏହାର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ସିଇଓ) ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାର୍ଲି ଆମେରିକାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ। ଚାର୍ଲି ଜାତୀୟ ନୀତି ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ।

ଚାର୍ଲି କର୍କ ସ୍କୁଲ ସମୟରୁ ରାଜନୀତିରେ ଜଡିତ ଥିଲେ। ଚାର୍ଲି ହାଇସ୍କୁଲରେ ସିନେଟ୍ ଅଭିଯାନର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଥିଲେ। ସେ ସ୍କୁଲ କାଫେଟେରିଆରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ। ଚାର୍ଲି ହାର୍ପର କଲେଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ଚାର୍ଲି ଜଣେ ଇଭାଞ୍ଜେଲିକାଲ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଡାହାଣପନ୍ଥୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ସେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ, ଫୋର୍ବସ୍ ପତ୍ରିକା ତାଙ୍କୁ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ '୩୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ୩୦' ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା।

Prabhudatta Moharana

