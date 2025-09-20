H1b Visa Price Hike: ପୁଣି ଭାରତକୁ ଝଟକା ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ବଢାଇଲେ ଏଚଆଇବି ଭିସାର ଫିସ; ଭାରତ ଉପରେ କଣ ରହିବ ପ୍ରଭାବ

Trending Photos
H1b Visa Price Hike: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ H-IB ଭିସା ପାଇଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଏବଂ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, H-IB ଭିସା ପାଇଁ ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଏବେ $100,000 (୮୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କାରଣ ପ୍ରାୟ 70 ପ୍ରତିଶତ H-IB ଭିସା ଧାରକ ଭାରତୀୟ।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ୍ ଲେଭିଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ସୀମିତ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ H-1B ଭିସା ଫି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମେରିକୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ H-1B ଭିସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ H-1B ଭିସା ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି।