Donald Trump: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ୬୬ଟି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନରୁ ଅଲଗା ହେବ ଆମେରିକା

Donald Trump: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ୬୬ଟି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନରୁ ଅଲଗା ହେବ ଆମେରିକା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର "ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ" ନୀତିକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ସେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ, ସେ ଆମେରିକାକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ୬୬ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନରୁ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 08, 2026, 07:54 AM IST

Donald Trump: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ୬୬ଟି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନରୁ ଅଲଗା ହେବ ଆମେରିକା

Donald Trump: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର "ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ" ନୀତିକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ସେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ, ସେ ଆମେରିକାକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ୬୬ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନରୁ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ବଜେଟକୁ ୧ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ୧.୫ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସେନା ଗଠନ କରିପାରିବେ।

ଆମେରିକା ୬୬ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନରୁ ଓହରିଗଲା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କହିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଗତକାଲି ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ଆଉ ଆମେରିକୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସେବା କରୁନଥିବା ୬୬ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନରୁ ଓହରିଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୩୫ଟି ଅଣ-ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଗଠନ ଏବଂ ଭାରତ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୌର ମେଣ୍ଟ (ISA) ସମେତ ୩୧ଟି ଜାତିସଂଘ ସଂସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ସେ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜାତିସଂଘକୁ ଆମେରିକାର ପାଣ୍ଠି ହ୍ରାସ କରିବା, ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦ (UNSC)ରେ ଆମେରିକାର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିବା, ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ରିଲିଫ୍ ଏଜେନ୍ସି (UNRWA)କୁ ପାଣ୍ଠି ଉପରେ ଅବରୋଧ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଜାତିସଂଘର ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂସ୍ଥା UNESCOରୁ ଓହରିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ପ୍ୟାରିସ ଜଳବାୟୁ ଚୁକ୍ତିନାମାରୁ ମଧ୍ୟ ଓହରିଯିବାର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ 66ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନରୁ ଓହରିଯିବା ପରେ, ଏହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଆମେରିକାରୁ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଆମେରିକା ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଳବାୟୁ, ମାନବାଧିକାର ଏବଂ ମହିଳା ସମସ୍ୟା ଭଳି ବିଷୟ ସହିତ ଜଡିତ। ଆମେରିକା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ୟାନେଲ (IPCC), UNESCO, UNHRC, UNFPA (ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଣ୍ଠି), ଏବଂ UNRWA (ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି) ରୁ ମଧ୍ୟ ଓହରିଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପାର୍ଟନରସିପ୍, ଡେମୋକ୍ରାସି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କାଉଣ୍ଟରଟେରରିଜମ୍ ଭଳି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ଓହରିଯାଇଛି।

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ବଜେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେନେଟର, କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ, ରାଷ୍ଟ୍ର ସଚିବ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ପରେ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ସାମରିକ ବଜେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧ ଟ୍ରିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରୁ ୧.୫ ଟ୍ରିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରୁଥଆଉଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଜେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ଆମେରିକାର ସ୍ୱପ୍ନର ସାମରିକ ବାହିନୀ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆମେରିକା ଏକ ଏପରି ସେନା ନିର୍ମାଣ କରିବ ଯାହାର ମୁକାବିଲା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଆମେରିକା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।

Prabhudatta Moharana

