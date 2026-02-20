Iran USA War: ଇରାନକୁ ଆମେରିକାର ଅଲ୍ଟିମେଟମ, ୧୦ ଦିନରେ ରାଜିନହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ !

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 20, 2026, 07:56 AM IST

Iran USA War:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଇରାନକୁ ୧୦ ଦିନର ଅଲଟିମେଟମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ସହିତ ଏକ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି କରାଯିବ, ନଚେତ୍ ଇରାନ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦଶ ଦିନ ବିଚାର କରି ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ହେବ। ଦଶ ଦିନ ପରେ ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ବହୁତ ଖରାପ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ହେବ।

ଜେନେଭାରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫ ଏବଂ ଜାରେଡ୍ କୁଶନର ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜେନେଭାରେ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାକଚିଙ୍କ ସହ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିପାରିବ ବୋଲି ଏକ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି, ୱାଶିଂଟନରେ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନକୁ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ହେବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ।

 

ଏକ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜି ହେବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନ ସହିତ ଏକ ଦୃଢ଼ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି, ଏବଂ ଯଦି ଇରାନ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜି ହୁଏ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ରହିବ। ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ଇରାନର ନାହିଁ। ତଥାପି, ଯଦି ଇରାନ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାଏ, ତେବେ ଆମେରିକାକୁ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏହାକୁ ଆରବ ସାଗରରେ ମୁତୟନ ଥିବା ତାର ସେନାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ।

ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବାର ସର୍ତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ
ଆମେରିକା ଇରାନକୁ ତା’ର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଏହା ତାର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରିସର ସୀମିତ କରିବାକୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଇରାନ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନାହିଁ। ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଏହା ତାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଚାପ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଉଲ୍ଲଂଘନ।

ଆରବ ସାଗରରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ନୌବାହିନୀ ମୁତୟନ
ଇରାନକୁ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଆମେରିକା ଆରବ ସାଗରରେ ତାର ସାମରିକ ନୌବାହିନୀ ମୁତୟନ କରିଛି, ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପରେ ଇରାନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ, ପ୍ରାୟ 50ଟି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ, ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଇରାନ ଆମେରିକାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ଏହା ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର 12ଟି ଦେଶରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ଏବଂ ଉଭୟ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବ।

