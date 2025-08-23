Donald Trump:ବଦଳିବେ ଭାରତରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧି: ଟ୍ରମ୍ପ ଜାରି କଲେ ନୂଆ ନାଁ

Donald Trump: ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ଆମେରିକାର ଉଚ୍ଚଶୁଳ୍କ ଲାଗୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଭାରତ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ତିକ୍ତତା ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇପାରେ। କାରଣ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ଏବେ ହ୍ବାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ସର୍ଗିଓ ଗର୍ଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଅେନକ ଦିନ ହେଲା ଏହି ପଦବୀରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା।
୩୮ ବର୍ଷୀୟ ଗୋର୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଖାସ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବା ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି‘ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନରେ ଗୋର ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଭାରତୀୟ ଗଣରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବେ ନତିଯୁକ୍ତ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଏସୀୟ ବ୍ୟାପାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମେକ୍ ଆମେରିକା ଗ୍ରେଟ ଏଗେନ୍ ଅଭିଯାନରେ ,ଗୋର୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ହେବେ ଏବଂ ସେ ତଙ୍କା ଉପରେ ଏଥିନେଇ ଭରସା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି।
ଗୋରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉଜବେକିସ୍ତାନରେ। ୨୦୨୦ରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନରେ ସେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତା’ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନେକ ପୁସ୍ତକକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି ଯେତେବଳେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଦାଗ ଲାଗିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଭାରତର ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଲାଗୁ ପ୍ରଭୃତି ଏହି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଋଷରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରି ଭାରତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି କଟୁତା ଆଣିଛି।