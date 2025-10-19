Donald Trump: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାପିଲା 'ନୋ କିଙ୍ଗସ' ଆନ୍ଦୋଳନ

Advertisement
Donald Trump: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ "ନୋ କିଙ୍ଗସ୍" ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ବିଶାଳ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାରୁ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତି ଏବଂ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ମନୋଭାବର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ନାଗରିକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଲଣ୍ଡନ ଏବଂ ମାଡ୍ରିଡ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୱାଶିଂଟନ, ବୋଷ୍ଟନ, ଆଟଲାଣ୍ଟା, ଚିକାଗୋ ଏବଂ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହର, ଅନେକ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ୨୫୦୦ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି।

ଆୟୋଜକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାରର ପ୍ରତିବାଦରେ ୭୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଏବଂ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଛୋଟ ସହର ଏବଂ ଫ୍ଲୋରିଡାର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସଭବନ, ମାର୍-ଏ-ଲାଗୋ ପାଖରେ ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା। ୱାଶିଂଟନରେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆମେରିକାର କ୍ୟାପିଟଲ ନିକଟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମର୍ଥକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ସରକାର ପାଣ୍ଠି ଅଭାବରୁ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଆମେରିକୀୟ ପତାକା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ସ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ (ICE) ଏଜେନ୍ସିର ଉଚ୍ଛେଦ ଦାବି କରି ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷ୍ଟର ଧରିଥିଲେ।

ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିବାଦର ଜବାବ ଦେଇ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏଆଇ-ଜେନେରେଟେଡ୍ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ, ସେ ତାଙ୍କ କପାଳରେ କିଙ୍ଗ ନାମ ସହିତ ଏକ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ନିଜକୁ ଜଣେ ରାଜା ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ, ସେ ଏକ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଉଡ଼ାଉଥିବା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମଳ ବର୍ଷା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କେନି ଲଗିନ୍ସଙ୍କ "ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍" ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବାଜିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଣ୍ଡ୍ରିଆ ବୋସେଲିଙ୍କ ଏକ ଗୀତ ଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ଟାଇମ୍ସ ସ୍କୋୟାର ସମେତ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ 100,000 ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ବୋଷ୍ଟନ, ଫିଲାଡେଲଫିଆ, ଆଟଲାଣ୍ଟା, ଡେନଭର, ଚିକାଗୋ ଏବଂ ସିଆଟେଲ ଭଳି ସହରରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାରରୁ ଦଶ ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ତଟରେ, ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଏବଂ ସାନ ଡିଏଗୋରେ ଡଜନ ଡଜନ ରାଲିରେ ବିଶାଳ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସିଆଟେଲରେ, ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ସହର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସ୍ପେସ୍ ନିଡଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମାଇଲ ଲମ୍ବା ପରେଡ୍ ରୁଟ୍ ଦେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ପୋଲିସ ଅନୁସାରେ, ସାନ ଡିଏଗୋରେ 25,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ।

