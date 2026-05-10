୧ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁନା କିଣନ୍ତୁନି, ଅଧିକ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁନି- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 10, 2026, 09:10 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଦେଶବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦେଶପ୍ରେମ କେବଳ ଦେଶ ପାଇଁ ମରିବା ନୁହେଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା । 

ଏଥିସହ ଅଧିକ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ପିଏମ ମୋଦୀ । ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ଗହଣା ନ କିଣିବାକୁ ମୋଦୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି । ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କର ବୋଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଖାଦ୍ୟରେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ ଓ ଡିଜେଲ୍‌ ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରନ୍ତୁ । ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଅଫିସ୍‌ ନ ଯାଇ ଘରେ ରହି କାମ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

