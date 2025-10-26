Advertisement
ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଡବଲ୍ ଡେକର୍ ବସ୍‌ରେ ନିଆଁ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୭୦ ଯାତ୍ରୀ

ଲକ୍ଷ୍ନୌ-ଆଗ୍ରା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ୭୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଡବଲ୍ ଡେକର୍ ବସ୍‌ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ବସ୍‌ଟି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଣ୍ଡା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 26, 2025, 06:20 PM IST

Double decker bus caught fire: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌ-ଆଗ୍ରା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଏକ ଡବଲ୍ ଡେକର୍ ବସ୍‌ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଣ୍ଡା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏକ ଡବଲ୍ ଡେକର୍ ବସ୍‌ରେ ୭୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବସର ଟାୟାର ଫାଟିଯିବା କାରଣରୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ନିଆଁ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବସରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। କାକୋରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆଗ୍ରା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଟୋଲ୍‌ ପ୍ଲାଜା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ନିଆଁ ଲାଗିବାର ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୂଆଁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

