ଲକ୍ଷ୍ନୌ-ଆଗ୍ରା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ୭୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଡବଲ୍ ଡେକର୍ ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ବସ୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଣ୍ଡା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା।
Trending Photos
Double decker bus caught fire: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌ-ଆଗ୍ରା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଏକ ଡବଲ୍ ଡେକର୍ ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଣ୍ଡା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏକ ଡବଲ୍ ଡେକର୍ ବସ୍ରେ ୭୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବସର ଟାୟାର ଫାଟିଯିବା କାରଣରୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ନିଆଁ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବସରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। କାକୋରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆଗ୍ରା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ନିଆଁ ଲାଗିବାର ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୂଆଁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Also Read- Gold Rate: ୨୦୨୬ରେ କେତେ ହେବ ସୁନା ଦର ? ବାବା ଭେଙ୍ଗା କଲେ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ
Also Read- Maoists Surrender: ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ୨୧ ମାଓବାଦୀ