Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 26, 2026, 05:22 PM IST

Unnao Bus Accident: ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ବସ ଚାଳକଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ନେଇଗଲା ଜୀବନ

Unnao Bus Accident: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜଣେ ବସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ 6 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଉନ୍ନାଓ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଆଗ୍ରା-ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଉନ୍ନାଓ ଜିଲ୍ଲାର ଔରସ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବସଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବସ୍ ଚଳାଉଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏହି ନିଦ ଯୋଗୁଁ ସେ ବସ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନଥିବା ବେଳେ ବସଟି ଅଣ୍ଡରପାସ୍ କଲଭର୍ଟର ଡିଭାଇଡର୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। 

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କ ସମେତ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କ ସମେତ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିହାର ପୋଲିସର ଜଣେ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କ ସମେତ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ୨୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସରୋଜ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସର ସ୍ଲିପର୍ ବସ୍‌ଟି ପ୍ରାୟ ୪୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟା ସମୟରେ ଔରସ ଗ୍ରାମର ନିମ୍ବାଖେଡା ମୋଡ଼ରେ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଚିତ୍କାରରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ୟୁପିଡିଏ ଏବଂ ଔରସ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ କଏଦୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

କଏଦୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ସେମାନେ ବସ୍ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ରେ ଭାରୀ ଏବଂ ହାଲୁକା ଯାନର ଏକ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା। ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ଗୋଟିଏ ଲେନ୍ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଅନେକ ଯାନବାହନକୁ ଓଭରଟେକିଂ ଲେନ୍ ନେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବସକୁ ହଟାଇବା ଏବଂ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ପାଇଁ UPDA ଏକ କ୍ରେନ୍ ଡାକିଥିଲା। DM ଘନଶ୍ୟାମ ମୀନା ଏବଂ SP ଜୟପ୍ରକାଶ ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। CHC ଔରାସରୁ 21 ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌର KGMU କୁ ରେଫର କରାଯାଇଛି।

ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତାହତଙ୍କ ପରିଚୟ
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ ଓ ଆହତମାନେ ବିହାରର ସିୱାନର ବାସିନ୍ଦା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରବିଚରଣ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଗୋରଖପୁରର ମୁଣ୍ଡେରା ବଜାରର ବାସିନ୍ଦା ରାମଧରଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେଶ କୁମାର ଜୈସୱାଲ; ଗୋରଖପୁରର ପିପରାଇଚ ନିବାସୀ ମିଶ୍ର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଜୟ ଗୁପ୍ତା; ହରିୟାଣାର ବସ୍ତିଭ, କାସଙ୍ଗଞ୍ଜର ବାସିନ୍ଦା ରାମଜିତଙ୍କ ପୁଅ ବିଜୟ କୁମାର ଏବଂ ହରିୟାଣାର ଛତ୍ରପାଲ ତୋମାର (ଜଣେ କଏଦୀ)ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିହାରର ୱାଜିରଗଞ୍ଜ ନିବାସୀ ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ ଅଛନ୍ତି; ଗୋରୁ, ଦେଓରିଆ ସାଡାର ବାସିନ୍ଦା; ରୋହନ, ବିହାରର ଜେହାନାବାଦର ବାରମାଗୋଶୀ ନିବାସୀ; ଗୋନାଖପୁରର ବିଷ୍ଟୁଲି ନିବାସୀ ବିନୟ; ମହାରାଜଗଞ୍ଜର ଟିକ୍ରା ସାହତ କୁଲହିର ବାସିନ୍ଦା ଧୀରଜ; ଗୋରଖପୁରର କୁଶମଲ ବେନିପାସ୍ ନିବାସୀ ଅରୁଣ କୁମାର; ଏବଂ ଗୋରଖପୁରର ବାରପର୍ ଖଡନୀ ନିବାସୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୁପ୍ତା।

