Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଇନଷ୍ଟା ଲାଇଭରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା

ଜୀ ମିଡିଆ ଏବଂ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦେବାଳିଆ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ, ସେ ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡି ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 31, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:01 PM IST
ଇନଷ୍ଟା ଲାଇଭରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା
Image Credit: ଲାଇଭ୍ ସମୟରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଋଣଗ୍ରହୀତା ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସଫିନ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ
2
3
4
5