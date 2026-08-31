ଇନଷ୍ଟା ଲାଇଭରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ସକାଳେ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦେବାଳିଆ ମାମଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସାର୍ବଜନୀନ ଡୋମେନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନିଜ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଋଣ ନେଇ ନାହାଁନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଆଇନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ (NCLT) ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦେବାଳିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବା। ସୋମବାର (ଅଗଷ୍ଟ ୩୧) ସକାଳ ୯ଟାରେ, ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲାଇଭ୍ ଆସି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, ସେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଋଣ ଛାଡ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ସୂଚନାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା।
ଲାଇଭ୍ ସମୟରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଋଣଗ୍ରହୀତା ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ କେବଳ ଜଣେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଥିଲେ, ଋଣଗ୍ରହୀତା ନୁହେଁ; ସେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବକେୟା ରାଶି ପରିଶୋଧ କରାଯିବ। ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯେକୌଣସି ବାକି ଥିବା ବକେୟା ସମାଧାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଋଣ ନେବା ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।
ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସେ କେତେ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଋଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ୧୮ରୁ ୨୦ ଋଣଗ୍ରହୀତା ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ସମସ୍ତ ଋଣଗ୍ରହୀତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ।
ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ, ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ; ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କେହି ନଥିଲେ ଯାହାକୁ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଲିକାରେ କିଛି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।
ଲାଇଭ୍ ସମୟରେ, ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ସେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଶପଥପତ୍ରରେ ସେ ମୋଟ ୩୯ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୩୧ କୋଟି, ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ପ୍ରାୟ ୮ କୋଟି କ୍ଷତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ, ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ପୁନର୍ବାର କହିଥିଲେ ଯେ, ଋଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ କେବଳ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ କମ୍ପାନୀକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ଛୋଟ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା।
ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଭୁଲ ଥିଲା। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା, ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଏହି ପଦବୀରେ ପାଆନ୍ତି।
ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସର୍ବଦା ଆଇନ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କରୁନାହାଁନ୍ତି; ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଇନଗତ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। ସେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କିଛି ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ।
ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ, ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଋଣ ଛାଡ କରିନାହାଁନ୍ତି; ଯେକୌଣସି ବକେୟା ପରିମାଣ ଏବଂ ବାକି ପାଣ୍ଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶୋଧ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ, ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ସେ ଋଣଗ୍ରହୀତା ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝାଇଲେ, ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଯେ ଋଣଗ୍ରହୀତା ହିଁ ଋଣ ନେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଋଣଦାତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି।