Add Zee Business As A Preferred Source
App

କିଛି ଲୋକ ମୋର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି- ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା

NCLT Loan Case: ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୌଣସି ଋଣଦାତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇ ନାହାଁନ୍ତି; ସେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ; ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ଦାୟିତ୍ବ ସମାଧାନ କରିଛୁ।"

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 28, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 02:41 PM IST
କିଛି ଲୋକ ମୋର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି- ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା
Image Credit: ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ₹୪୫,୮୮୮ କୋଟି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସଂସଦକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ₹୩୯.୦୮ କୋଟି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି- ଜୁଏଲ ଓରାମ
2
3
4
5