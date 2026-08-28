କିଛି ଲୋକ ମୋର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି- ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା

NCLT Loan Case: ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଆଇନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ (NCLT) ଋଣ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ଦାୟିତ୍ବ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ୨୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ କରିଥିବା ଦାବି କରୁଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବୋଲି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୌଣସି ଋଣଦାତାଙ୍କଠାରୁ ପାଣ୍ଠି ଋଣ ନେଇ ନାହାଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଋଣ ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାୟିତ୍ବ ସମାଧାନ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ନିଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ୪୫,୦୦୦ କୋଟି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୦,୦୦୦– ୭୦,୦୦୦ କୋଟି ସୁଧ ଦେଇସାରିଛି, ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।" ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସମଗ୍ର ମାମଲା କିଛି ଋଣଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଜଡିତ; ୨୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଋଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଜଡିତ। ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ଭାବରେ ଲେବଲ୍ କରିବା ଭୁଲ, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ଭୁଲ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛି। ସେ 'ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ'କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା କୌଣସି ଋଣଦାତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇ ନଥିଲେ; ସେ କେବଳ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଋଣ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଋଣଗ୍ରହୀତା। ପ୍ରକୃତରେ, ଜାନୁଆରୀ ୨୪, ୨୦୧୯ ସୁଦ୍ଧା, ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଜଡିତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ୪୫,୦୦୦ କୋଟି ବକେୟା ଥିଲା; ଏହି ପରିମାଣରୁ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ୪୩,୦୦୦ କୋଟି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିସାରିଛନ୍ତି।
୪୩,୦୦୦ କୋଟି ଋଣ ପରିଶୋଧ
ନିଜ ବିବୃତ୍ତିରେ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା - ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାୟ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଥିଲା - ପ୍ରକୃତରେ ୨୦୨୨ରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ଦାବିକୁ ବୁଝାଏ; ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଯୋଜନାକୁ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ, ୮୦.୮୧୪% ଋଣଦାତା ପରିଶୋଧ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଋଣଦାତାମାନେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବାରୁ ମାମଲା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା।
ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ନେଟ୍ ୱର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ
ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ତାଙ୍କ ନେଟ୍ ୱର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ଋଣଦାତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୨୦୧୭ରେ ୪୫,୮୮୮ କୋଟି ଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ ₹୩୧.୭୯ କୋଟିକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ, ୨୦୧୬ରେ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ ହେବା ପରେ ମୋଟ ୩୯.୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ୨୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି
ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ, ଋଣଦାତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋଟ ଦାବି ₹୩,୯୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ₹୬୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାବି ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ସହିତ, ଋଣଦାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ₹୧,୦୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମାଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ, ଏହି ମାମଲା ପ୍ରାୟ ₹୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଡିତ, ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଏହାକୁ ₹୨୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି। ଜାନୁଆରୀ ୨୪, ୨୦୧୯ ସୁଦ୍ଧା, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବକେୟା ବକେୟା ପ୍ରାୟ ₹୪୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ₹୪୩,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦେୟ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇସାରିଛି, ଏବଂ ବାକି ₹୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି।
ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ଆହୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ନେଇଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ଯେ, ମୁଁ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ପଳାୟନ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ମୋର ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ବକେୟା ପରିଶୋଧ କରିଛି; କିଛିକୁ କଷ୍ଟକର ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।"
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ବାସ୍ତବତା କ'ଣ?
ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ଋଣ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସେ, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଋଣ ନେଇ ନଥିଲେ; ସେ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ।
ମିଥ୍ୟା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସେ ₹୨୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେବଳ ₹୩,୯୯୨ କୋଟିର ଥିଲା।
ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ₹୪୫,୮୮୮ କୋଟି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସଂସଦକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ₹୩୯.୦୮ କୋଟି।
NCLT ରାୟର ତଥ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ପଳାତକ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ଏବେ ହିରୋ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ, ପଳାତକ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେବା ପରେ ଆଇନ ଜାଲରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଶ ଛାଡି ପଳାଇଥିଲେ।