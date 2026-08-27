ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶିଳ୍ପପତି ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଆଇନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ (NCLT) ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦେବାଳିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର କିଛି ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରାମକ ଏବଂ ଭୁଲ ପ୍ରସାରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଦେଶର ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଖବର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଏହି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା
ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ:
୧- ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣର ଅନୁପସ୍ଥିତି: ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଋଣ ନେଇ ନଥିଲେ।
୨- ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାବରେ ଭୂମିକା: ସେ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେବଳ 'ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି' ଭାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ।
୩- ପ୍ରକୃତ ଦାବି ପରିମାଣ: ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ୨୨,୦୦୦ କୋଟିର ସଂଖ୍ୟା ଅବାସ୍ତବ। ପରିଶୋଧ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଋଣଦାତାଙ୍କ ମୋଟ ଦାବି ପରିମାଣ ପ୍ରକୃତରେ ୩,୯୯୨ କୋଟି।
କମ୍ପାନୀମାନେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଋଣର ୯୫% ପରିଶୋଧ କରିଥିଲେ
ଏହି ଘଟଣାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାନୁଆରୀ ୨୪, ୨୦୧୯ - ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମୟ -ରେ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ର ମୋଟ ବକେୟା ଋଣ ପ୍ରାୟ ୪୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହି କଷ୍ଟକର ସମୟଠାରୁ, ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୪୩,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ମୋଟ ବକେୟା ଋଣର ୯୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପରିଶୋଧ ହୋଇସାରିଛି।
୩,୯୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ପ୍ରଗତି ହେଉଛି:
୧. ଭିନ୍ନମତ ଋଣଦାତାଙ୍କଠାରୁ ୬୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାବି ପାରସ୍ପରିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି।
୨. ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ୧,୦୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ପରିଶୋଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
୩. ବାକି ବକେୟା ରାଶିର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।
କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନବିକ କାରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାକ୍ଷର
୨୦୧୯ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ, ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଋଣଦାତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ସମସ୍ତ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ।
୮୦.୮୧% ଋଣଦାତା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପକ୍ଷପାତୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ
ଯେତେବେଳେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ (RP) ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍କୁ ପରିଶୋଧ ଯୋଜନା ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ - ୮୦.୮୧% - ଋଣଦାତା (କ୍ରେଡିଟର୍ସ କମିଟି/CoC) ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିଥିବା ୧୯.୧୮% ଋଣଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅଂଶ କୋର୍ଟରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ।
ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା ହତାଶା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନକରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଖବର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଚାରପତିଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ମତକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଦେଶରେ ପରିଣତ କରିବାର ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମାମଲାଟି ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି।
ନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ବିବାଦ: ୪୫,୮୮୮ କୋଟି ବନାମ ୩୧.୭୯ କୋଟି
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୪୫,୮୮୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୧.୭୯ କୋଟିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ସୂଚନାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦେୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ଏକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଭୁଲବଶତଃ ସମସ୍ତ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରିକ ବଜାର ପୁଞ୍ଜିକୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ, ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ₹୩୯.୦୮ କୋଟି ଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇ ₹୩୧.୭୯ କୋଟିକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା (₹୨୫ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ବାସସ୍ଥାନ ସମେତ), କାରଣ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବକେୟା ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଧାର କରି, ₹୬.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ପରିଶୋଧ ଯୋଜନା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଟିମଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।