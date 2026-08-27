Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ

ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର NCLT ଆଦେଶ ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। "ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରୁ କୌଣସି ଋଣ ନେଇନାହିଁ; ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଥିଲି। ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ୪୫,୦୦୦ କୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ୪୩,୦୦୦ କୋଟି ପରିଶୋଧ କରିସାରିଛନ୍ତି।" ୨୨,୦୦୦ କୋଟି ସମ୍ପର୍କିତ ଭ୍ରାମକ ଦାବିର ଜବାବରେ ପ୍ରବୀଣ ଶିଳ୍ପପତି ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 27, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:14 PM IST
ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ
Image Credit: ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଟିମଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବାରିପଦାରେ ନଦୀକୁ ଔଷଧ ଫିଙ୍ଗା ଅଭିଯୋଗ; ତଦନ୍ତ ଦାବି ଜୋରଦାର
2
3
4
5