Draft NEP 2026: ବଦଳିବ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟମ: ଆସିଲା ‘ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନୀତି-୨୦୨୬’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବିଦ୍ୟୁତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ‘ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନୀତି (NEP) ୨୦୨୬’ର ଚିଠା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ‘ବିକଶିତ ଭାରତ’ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ନୀତି ୨୦୦୫ର ପୁରୁଣା ନିୟମକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନୀତି ଉପରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି।
ପୁରୁଣା ସଫଳତା ଓ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନ
୨୦୦୫ ପରଠାରୁ ଭାରତର ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଆସିଛି। ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଚାରିଗୁଣ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପହଞ୍ଚିଛି। ତଥାପି, ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ (DISCOM) ମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଏବେ ବି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ନୂଆ ନୀତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ନୂଆ ନୀତିର କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ:
୧. ବଢ଼ିବ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର:
୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡପିଛା ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାରକୁ ୨,୦୦୦ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୪,୦୦୦ ୟୁନିଟ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପ୍ରାୟ ୧,୪୬୦ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି।
୨. ଶସ୍ତା ହେବ ଶିଳ୍ପ ଓ ପରିବହନ ବିଦ୍ୟୁତ:
ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପ, ରେଳବାଇ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ରେଳବାଇକୁ କ୍ରସ୍-ସବସିଡି (Cross-subsidy)ରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ।
୩. ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଜୋର:
୨୦୭୦ ସୁଦ୍ଧା ‘ନେଟ୍-ଜିରୋ’ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ସୌର, ପବନ ଏବଂ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଆଣବିକ ଶକ୍ତିରୁ ୧୦୦ ଗିଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
୪. ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ:
ଛୋଟ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଯେପରି ସହଜରେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି (Renewable Energy) ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ବଳକା ସୌର ଶକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି (P2P Trading) ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।
୫. ଉନ୍ନତ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା (Distribution):
୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ୨୦୩୨ ସୁଦ୍ଧା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସ୍ତରରେ 'N-1 ରେଡୁଣ୍ଡାନ୍ସି' (ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଫେଲ୍ ହେଲେ ଅନ୍ୟଟି ଚାଲିବ) ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।
ଭିଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟୁତ କେବୁଲ୍ ବିଛାଯିବ।
୬. ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ:
ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରିଡ୍କୁ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ SCADA ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଏବଂ ଭାରତର ବିଦ୍ୟୁତ ତଥ୍ୟ (Data) ଭାରତ ଭିତରେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।