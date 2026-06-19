Add Zee Business As A Preferred Source
App

NEET Re Exam: ନିଟ୍ ରି ଏକଜାମ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ କୋଡ ଲାଗୁ...NTA ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲଗାଇଲା ବ୍ୟାନ୍

NEET Re Exam: ଦେଶ ସାରା ପ୍ରାୟ ୨.୨୭ ନିୟୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଗୁଜବକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ୫୦୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ, ୬ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ୬୭୪ ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 19, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:58 PM IST
NEET Re Exam: ନିଟ୍ ରି ଏକଜାମ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ କୋଡ ଲାଗୁ...NTA ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲଗାଇଲା ବ୍ୟାନ୍

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Naveen Patnaik: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି, ୩ ମାସ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ପଡିଛି ପେନସନ ଭତ୍ତା..
Naveen Patnaik59 min ago
2
Top 10 News Headlines1 hr ago
3
OAS reshuffle3 hrs ago
4
Zee Entertainment3 hrs ago
5
Odisha news7:59 AM IST