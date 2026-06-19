NEET Re Exam: ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ରବିବାର, ଜୁନ୍ ୨୧, ୨୦୨୬ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା NEET UG ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଇମେଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ରିମାଇଣ୍ଡର ପଠାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନିୟମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ଜିନିଷ ନିଷେଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଗୁଜବକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଆବେଦନ
ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ବାଜି ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସିଫ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଅପରାହ୍ନ ସାଢେ ଗୋଟାଏରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଦେଶ ସାରା ପ୍ରାୟ ୨.୨୭ ନିୟୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଗୁଜବକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ୫୦୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ, ୬ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ୬୭୪ ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ।
କେବଳ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ କଲମ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ
ଆଧାର କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ, ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କଲମ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଭୋଟର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଭଳି ମୂଳ ପରିଚୟପତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ପାଇଁ ୧୯୫ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ବାମହାତୀ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ ଏବଂ ପଛ ପୃଷ୍ଠା ସହିତ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟି ବଦଳରେ ଚାରି ପୃଷ୍ଠାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ।
ପରୀକ୍ଷା ନିୟମ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
1. ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପୁଅମାନେ ହାଫ୍ ସାର୍ଟ କିମ୍ବା ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ୍। ଲମ୍ବା ହାତ କିମ୍ବା ପଶମ ପୋଷାକ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଟ୍ରାଉଜର କିମ୍ବା ସାଦା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ପକେଟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକାଧିକ ଚେନ୍ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଟନ୍ ଥିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଏଡାନ୍ତୁ। ଧାତୁ ବଟନ୍ ଥିବା ଜିନିଷ, ଜିନ୍ସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଏଡାନ୍ତୁ।
2- ଝିଅମାନେ ଅଧା ହାତ ବିଶିଷ୍ଟ କୁର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଟପ୍ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଜୋତା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଚପଲ କିମ୍ବା କମ୍ ହିଲ୍ ସାଣ୍ଡେଲକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହିଲ୍ ସାଣ୍ଡେଲ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଅଳଙ୍କାର, ସନଗ୍ଲାସ୍, ଘଣ୍ଟା, ଟୋପି, ହେୟାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ବ୍ରେସଲେଟ୍, ତାବିଜ, ବେଲ୍ଟ, ସ୍କାର୍ଫ, ମୁଦି, କାନ ମୁଦି, କାନ ଡ୍ରପ୍ସ, ନାକ ଫୁଲ, ହାର, ବ୍ୟାଜ୍, ହାତ ଘଣ୍ଟା, ବ୍ରେସଲେଟ୍ ନିଷେଧ।
3- ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର, ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ତଲାସି ବିନା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବା ଭଲ।
4- ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କିମ୍ବା ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ, କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ବସ୍ତୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟିଂ ସମୟର ଅତି କମରେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ୧୨:୩୦ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ।
5- ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ପତ୍ରର ଦୁଇଟି କପି ଆଣିବା ଉଚିତ। ପ୍ରବେଶ ପତ୍ରରେ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଏକ ଫଟୋ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉପସ୍ଥାନ ପତ୍ରରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଧଳା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସହିତ ଏକ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋ ଆଣନ୍ତୁ। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ସହିତ ଏକ 4x6 ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ଆକାରର ଫଟୋ ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ବୋତଲ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବିନା ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
6- NEET ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ସହିତ, ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଫର୍ମ ଆଣନ୍ତୁ। ଉଭୟ ଫର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ସମୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
7- ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍, କାଲକୁଲେଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍, ଜ୍ୟାମିତି କିମ୍ବା ପେନସିଲ୍ ବାକ୍ସ, କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟା ଭଳି କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ଆଣିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ, କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ।
8- OMR ସିଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ OMR ସିଟ୍ ରେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ପେପର୍ କୋଡ୍, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପୁସ୍ତିକା ନମ୍ବର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ସାବଧାନତାର ସହ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସର୍କଲ୍ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପେନ୍ ରୁ କାଳି ଅନ୍ୟ ଅଣ୍ଡାକାର ସହିତ ଓଭରଲାପ୍ ନହୁଏ। ଓଭରଲେଟିଂ, କାଟିବା କିମ୍ବା ଲିଭାଇବା ଏଡନ୍ତୁ। କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କଳା ବଲପଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଟ୍ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।
9- ବୃତ୍ତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍କଲ୍ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ସମୟରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବରକୁ OMR ସିଟ୍ରେ ଥିବା ନମ୍ବର ସହିତ ସାବଧାନତାର ସହ ମେଳ କରନ୍ତୁ। ସିଟ୍ରେ ଟିକ୍ (✓) କିମ୍ବା କ୍ରସ୍ (✗) ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକାଧିକ ଉତ୍ତର ବୃତ୍ତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସିଟ୍କୁ ପୁଣି ଲେଖିବା କିମ୍ବା ମଇଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
10- ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଶୌଚାଳୟ ବିରତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ରହିବ। ଶୌଚାଳୟ ବିରତି ନେବା ଦ୍ୱାରା ତଲାସି କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଶେଷ ୩୦ ମିନିଟ୍ରେ ଶୌଚାଳୟ ବିରତି ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପାଗ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ ନହୁଏ।