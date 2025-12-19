Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3047001
Zee OdishaOdisha National-International

ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ, ହାର୍ଡକୋର୍ ମାଓବାଦୀ ନିହତ

ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟରରେ ହାର୍ଡକୋର୍ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସହ ଅନ୍ୟ ମାଓବାଦୀ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ କରିଛନ୍ତି ଯବାନ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 19, 2025, 09:05 PM IST

Trending Photos

ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ, ହାର୍ଡକୋର୍ ମାଓବାଦୀ ନିହତ

ଛତିଶଗଡ଼: ବିଜାପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି । ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟରରେ ହାର୍ଡକୋର୍ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସହ ଅନ୍ୟ ମାଓବାଦୀ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ କରିଛନ୍ତି ଯବାନ ।

ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ମାଓବାଦୀ ଭୈରବଗଡ଼ ଏରିଆ କମିଟି ମେମ୍ବର ଫଗନୁ ମାଡଭି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଫଗନୁ ମାଡଭି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରହିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟିଏ .୩୦୩ ବନ୍ଧୁକ, ୯ଏମଏମ ପିସ୍ତଲ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । 

ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ରିଜର୍ଭ ଗାର୍ଡ (DRG) ର ଏକ ଟିମ୍ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟା ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବନାଞ୍ଚଳର ଭୈରମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଅଡୱାଡା-କୋଟମେଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁଳିବିନିମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଳିବିନିମୟ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥାନରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟତୀତ, ଦୁଇଟି ସ୍କାନର ସେଟ୍, ଏକ ରେଡିଓ ସେଟ୍, ଏକ ମେଡିକାଲ୍ କିଟ୍, କର୍ଡେକ୍ସ ତାର, ମାଓ ବ୍ୟାଗ୍, ପାମ୍ଫଲେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦିନସାରା ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ବିଜାପୁର ଏସପି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଡିଆରଜି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହେବା ପରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ । ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନିକଟରେ ମାଓ ନିପାତ ଅଭିଯାନରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା । ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏକାଉଣ୍ଟରରେ ଟଳିଥିଲେ ୩ ନକ୍ସଲ। ସୁକମା ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାପାଲ୍ଲୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ଶତାଧିକ ମାଓବାଦୀ ଲୁଚିଥିବା ବେଳେ ଡିଆରଜି ଯବାନ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲେ । ସେପଟେ, ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷିୟା ନାବାଳକ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ବାଙ୍କୋ ଖଣି ଲୁଟ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Also Read- Weekly lucky zodiac sign: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ୫ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ବିଶେଷ ଲାଭ, ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ

Also Read- ରେଳଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କି ? ବିଭାଗ କହିଲା...

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Tamil Nadu voter list
SIR ପରେ ତାମିଲନାଡୁର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା, କଟିଲା ୯୭ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ
Odia News
ରେଳଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କି ? ବିଭାଗ କହିଲା...
MP Aparajita Sarangi
MP Aparajita Sarangi: ଚୌକି ଉପରେ ବସି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା...ଝିଅ ସହ ଜ୍ୱାଇଁ ବ
Odia News
ଓଲିଉଡ କଳାକାରଙ୍କ ସହ କରନ୍ତୁ ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେସନ ୨୦୨୬
Weekly Lucky Zodiac Sign
Weekly lucky zodiac sign: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ୫ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ବିଶେଷ ଲାଭ, ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ