Azerbaijan to warn Iran: ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନକୁ ଚେତାଇଲା ଆଜରବୈଜାନ, କହିଲା...

Azerbaijan to warn Iran:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଆଜରବାଇଜାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଜରବାଇଜାନ ଇରାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହାର ନାଖଚିଭାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନଥିଲା ବରଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହତ କରିଥିଲା।
ଆଜରବାଇଜାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଇରାନ ସୀମାରୁ ଅନେକ ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଡ୍ରୋନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସିଧାସଳଖ ନାଖଚିଭାନ ବିମାନବନ୍ଦରର ଟର୍ମିନାଲ କୋଠାରେ ଆଘାତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଡ୍ରୋନ ଏକ ଗାଁର ଏକ ସ୍କୁଲ କୋଠା ନିକଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଆଜରବୈଜାନ ଦେଲା କଡ଼ା ଚେତାବନୀ
ଆଜରବୈଜାନ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଏବଂ ନୀତିର ଏକ ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବାର ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷଣ କରେ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଇରାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଘଟଣାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଡକାଇ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି
ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆଜରବୈଜାନ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମୋଜତାବା ଡାମିରଚିଲୋଙ୍କୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଡକାଇ କୂଟନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଆଜରବୈଜାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିବାଦ ନୋଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଇରାନ ଏବଂ ଆଜରବୈଜାନ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସେଠାରେ ଏକ ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନକୁ ଖସାଇ ଦିଆଯିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିପାରେ।