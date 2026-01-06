Advertisement
Venezuela Gunfire: ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ବାହାରେ ଗୁଳିମାଡ଼

Venezuela Gunfire: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଜଧାନୀ କାରାକାସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାସଭବନ ମିରାଫ୍ଲୋରେସ୍ ପ୍ୟାଲେସ ପାଖରେ ଗୁଳି ଫୁଟିଥିଲା। ଏହା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏଏଫପି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ, ତଥାପି ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିଛି।

ଏଏଫପି ଖବର ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାନୁଆରୀ 5, 2025 ମିରାଫ୍ଲୋରେସ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଉପରେ ଅଜଣା ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆକାଶରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଡ୍ରୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା।

ମାଦୁରୋଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗେଜ ଭେନେଜୁଏଲାର ଅନ୍ତରୀଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଡୁରୋଙ୍କୁ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଏକ ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଗମ୍ଭୀର ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।

ରାଜଧାନୀ କାରାକାସରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ନିକଟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଖବର ପରେ କାରାକାସରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଅତିରିକ୍ତ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବିବୃତ୍ତି
ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାସଭବନ, ମିରାଫ୍ଲୋରେସ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଆମେରିକାର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସିଏନଏନକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭେନେଜୁଏଲାର ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଶାସନର ଦାବି - ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି
ଭେନେଜୁଏଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ମିରାଫ୍ଲୋରେସ୍ ପ୍ୟାଲେସ ଉପରେ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରୋନର ପରିଚୟ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମାଡୁରୋଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଦେଶରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ କ୍ଷମତା ସଂଘର୍ଷକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିପାରେ।

