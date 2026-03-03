Emirates Flight: ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଦୁବାଇରୁ ଆସି ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରଥମ ବିମାନ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ସେବା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତଥାପି, UAE ର ଏମିରେଟ୍ସ ଏବଂ ଏତିହାଦ ଏୟାରୱେଜ୍ ଏବେ ସୀମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ, ଦୁବାଇରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଏମିରେଟ୍ସ ବିମାନ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 03, 2026, 08:39 AM IST

Emirates Flight: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ସେବା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତଥାପି, UAE ର ଏମିରେଟ୍ସ ଏବଂ ଏତିହାଦ ଏୟାରୱେଜ୍ ଏବେ ସୀମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ, ଦୁବାଇରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଏମିରେଟ୍ସ ବିମାନ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କାରେ ଦୁବାଇ ବିମାନବନ୍ଦର ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଥିଲେ।

ଦୁବାଇରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଅଜୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଦୁବାଇରୁ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ବିମାନ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ନଥିଲା, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରାୟ 7-8 ଘଣ୍ଟା ପରେ, ଆମକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିରେଟ୍ସ ବସ୍ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହୋଟେଲକୁ ନେଇଗଲା। ବିମାନ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଛାଡିବ ବୋଲି ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ। ସେଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁଛି।"

ଏମିରେଟ୍ସ-ଏତିହାଦ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ
ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଏବଂ ଏତିହାଦ ଏୟାରୱେଜ୍ ସୋମବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କିଛି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିରେଟ୍ସ କହିଛି ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏହି ସୀମିତ ବିମାନରେ ପୁନଃ ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ। "ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚିତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟାକରି ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ," ଏହା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି।

ଦୁବାଇସ୍ଥିତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବାକି ଉଡ଼ାଣ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ଏହା କହିଛି ଯେ ଏହା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସମୟସୂଚୀକୁ ସଜାଡୁଛି। ଏମିରେଟ୍ସ ଡଟ୍ କମ୍ ଏବଂ ଏହାର ସରକାରୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। "ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ," ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କହିଛି, "ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ।"

ଏହି ସମୟରେ, ଏତିହାଦ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଏହା "UAE କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଏବଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଅନୁମୋଦନ ଅଧୀନରେ" କିଛି ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ କାର୍ଗୋ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବିମାନ (ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସହ ଜଡିତ ଉଡ଼ାଣ) ପରିଚାଳନା କରିବ। ତଥାପି, ଅଧିକାରୀମାନେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନଃଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ନାହାଁନ୍ତି।

ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ଆଂଶିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି
ଦୁବାଇ ବିମାନବନ୍ଦର କହିଛି ଯେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ କିଛି ବିମାନ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏବଂ ଦୁବାଇ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ - ଅଲ୍ ମାକତୁମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରୁ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ତଥାପି, UAE ର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ UAE ବିମାନବନ୍ଦରରେ କେବଳ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଗମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ବିମାନ ବିବରଣୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ।"

କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଆକାଶମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଆଂଶିକ ପୁନଃଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇରାନ ଉପସାଗରରେ ଆମେରିକୀୟ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଅନେକ ଗଲ୍ଫ ବିମାନବନ୍ଦର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପରିବହନ କେନ୍ଦ୍ର ଦୁବାଇ, ଆବୁଧାବି ଏବଂ ଦୋହାରେ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଥିବାରୁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହବ୍, ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା। ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବିମାନ ନେଟୱାର୍କ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏମିରେଟ୍ସ, ଏତିହାଦ ଏୟାରୱେଜ୍ ଏବଂ କାତାର ଏୟାରୱେଜ୍ ଏକ ହବ୍-ଏଣ୍ଡ-ସ୍ପୋକ୍ ମଡେଲ୍ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ଯାହା ଗଲ୍ଫ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ-ଯାତ୍ରା ଯାତାୟାତକୁ ସଂଯୋଗ କରେ।

