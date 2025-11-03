Advertisement
ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୭ ମୃତ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 03, 2025, 11:26 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋମବାର ସକାଳେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାଙ୍ ରେଡ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଚେଭେଲା ମଣ୍ଡଳର ଖାନପୁର ଗେଟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଡମ୍ପର (ଟିପର) ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରୀ ବସ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ବିଜାପୁର ରାଜପଥରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବସର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।  ଯାତ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି ବସଟି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଡମ୍ପରଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା।ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରୋଡୱେଜ୍ ବସ୍‌ରେ ପ୍ରାୟ ୭୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋଡୱେଜ୍ ବସ୍‌ଟି ତନ୍ଦୁର ଡିପୋର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆବଶ୍ୟକ ରିଲିଫ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

 

ଗୋଡ଼ି ବୋଝେଇ ଡମ୍ପରଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବସ  ଉପ‌ରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଡମ୍ପରରେ ଥିବା ଗୋଡ଼ି ଗୁଡିକ ଢାଳି ହେଇଯିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବସ୍‌ଟି ତନ୍ଦୁରରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗୋଡ଼ି ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ଯାଇଥିବା ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ସୋମବାର ହୋଇଥିବାରୁ ବସ୍‌ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ କାମକୁ ଯାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।

ତେଲଙ୍ଗାନା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋନ୍ନମ୍ ପ୍ରଭାକର ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ RTC MD ନାଗି ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ରଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡୀ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍‌ରେ କଥା ହୋଇ ଆହତମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ RTC ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

