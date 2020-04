ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଠି ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ

ମୁମ୍ୱାଇ: ଦେଶରେ ଜାରି ଥିବା ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଭିଡ଼କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲାଠି ଚାର୍ଚ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ପଠାଯାଉ । ଏହି ବିଷୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ପୁଅ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ।

The current situation at Bandra Station, now dispersed or even the rioting in Surat is a result of the Union Govt not being able to take a call on arranging a way back home for migrant labour. They don’t want food or shelter, they want to go back home

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) April 14, 2020