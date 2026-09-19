/DUSU Election Result 2026: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ ନିର୍ବାଚନରେ ABVPର ବାଜିମାତ୍,DUSU ନିର୍ବାଚନରେ ୩ଟି ପଦ ଦଖଲ କଲା...

DUSU Election Result 2026: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ ନିର୍ବାଚନରେ (ABVP) ସଭାପତି,ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଂଶୁ ଶୋକିନ୍ ଉପ-ସଭାପତି ପଦବୀରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ ନିର୍ବାଚନରେ (ABVP) ଏବଂ NSUI ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତଥାପି, ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଛାତ୍ର ଶାଖା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ABVPର ଯଶ ଦାବାସ ସଭାପତି ପଦବୀରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ABVPର ରିଆ ଛାବ୍ରୀ ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ABVPର ଲକ୍ଷ୍ୟରାଜ ଚୌଧୁରୀ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଂଶୁ ଶୋକିନ୍ DUSU ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।
କିଏ କେଉଁ ପଦବୀରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ?
ସଭାପତି-ୟଶ ଦାବାସ (ABVP)
ଉପ-ସଭାପତି - ଦୀପାଂଶୁ ଶୌକିନ୍ (ସ୍ୱାଧୀନ)
ସଚିବ - ରିଆ ଛାବ୍ରୀ (ABVP)
ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ - ଲକ୍ଷରାଜ ସିଂହ (ABVP)
କାହାକୁ କେତେ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା?
୧୯ତମ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଦ -
ୟଶ ଦାବାସ(ABVP)- ୨୨,୪୩୪
ବିଜୟ ଶଙ୍କର ମୀନା (NSUI)- ୨୧,୩୯୦
୧୯ ତମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଦ -
ଦୀପନଶୁ ସୌକିନ୍ (ସ୍ବାଧିନ୍) -୨୮,୮୭୩
ଭୀର ଚତୁର୍ଥ (NSUI) - ୪,୦୧୦
ଇଶୁ ମୟୁରା (ABVP) - ୧୫,୩୪୬
୧୯ ତମ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପଦ -
ରିୟା ଛାବ୍ରି (ABVP) - ୧୯,୮୪୬
ନମ୍ରତା ଚୌଧୁରୀ (NSUI)- ୧୩,୯୬୩
୧୯ ତମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ପଦ -
ଲକ୍ଷ୍ମୀରାଜ ଚୌଧୁରୀ (ABVP) - ୧୪,୯୬୫
ବିଶ୍ୱଶ ଯାଦବ(SCS) - ୧୪୮୩୬
ଗୋପାଳ ଚୌଧୁରୀ (NSUI)-୧୪୪୮୨
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଛାତ୍ର ସଂଘ ନିର୍ବାଚନରେ ୪୦.୪୬ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା RSS-ସମର୍ଥିତ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ABVP) ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ-ସମର୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ (NSUI) ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ନର୍ସରୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂଘ ନିର୍ବାଚନକୁ ନିକଟରୁ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା କାରଣ ଏହା ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ କୋକରା ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ହୋଇଥିଲା,ଯାହା ଜେନେରାଲ-ଜେଡଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା। DUSU ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ,ସତ୍ୟ ନିକେତନରେ PG ଦୁର୍ଘଟଣା,ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା,ମଧ୍ୟ ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିଲା।