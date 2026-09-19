Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha National-International
  • /DUSU Election Result 2026: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ ନିର୍ବାଚନରେ ABVPର ବାଜିମାତ୍,DUSU ନିର୍ବାଚନରେ ୩ଟି ପଦ ଦଖଲ କଲା...

DUSU Election Result 2026: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ ନିର୍ବାଚନରେ ABVPର ବାଜିମାତ୍,DUSU ନିର୍ବାଚନରେ ୩ଟି ପଦ ଦଖଲ କଲା...

DUSU Election Result 2026: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ ନିର୍ବାଚନରେ ​​(ABVP) ସଭାପତି,ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଂଶୁ ଶୋକିନ୍ ଉପ-ସଭାପତି ପଦବୀରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ ନିର୍ବାଚନରେ ​​(ABVP) ଏବଂ NSUI ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 19, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 05:31 PM IST
DUSU Election Result 2026: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ ନିର୍ବାଚନରେ ABVPର ବାଜିମାତ୍,DUSU ନିର୍ବାଚନରେ ୩ଟି ପଦ ଦଖଲ କଲା...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rozgar Mela: ୫୧ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ , କହିଲେ...
2
3
4
5