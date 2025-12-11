e-cigarate : ସଂସଦରେ ଇ-ସିଗାରେଟ

Trending Photos
E-Cigarate: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଲୋକସଭାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କର ସଭା ଭିତରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଅନେକ ସାଂସଦ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସଭା ଭିତରେ ହୋ-ହଲ୍ଲା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ସାଂସଦ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି କହିଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗଟି ଆଣିଥିଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ସଭା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସାଂସଦଙ୍କ ସିଗାରେଟ ପିଆ। ଏ ସିଗାରେଟ ପୁଣି ସାଧାରଣ ସିଗାରେଟ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଇ-ସିଗାରେଟ। ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଦେଶରେ ଇ-ସିଗାରେଟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଂସଦ ସଭା ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଇ-ସିଗାରେଟ ପିଉଛନ୍ତି। ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ। ଏଣୁ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ଏବାବଦରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଆଜି ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟାପନ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁରାଗଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଙ୍ଗିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସାଂସଦ କିଏ ଏବଂ ସେ ଇ-ସିଗାରେଟ ସେବନ କରୁଥିଲେ କି ନା ତାହା ଏବେ ଅନ୍ୟ ସାଂସଦଙ୍କ ମନରେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହେଲେ ଅନୁରାଗଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ବେପରୁଆ ମନୋଭାବକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି।