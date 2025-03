Myanmar Earthquake: ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ମିଆଁମାର ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଲାଗୁ ହେଲା ଏମରଜେନ୍ସି

Myanmar Earthquake News: ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମିଆଁମାରରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଜୀବନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ ୨୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶହ ଶହ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି।

ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ୧୧:୫୨ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ମିଆଁମାରରେ ପ୍ରଥମ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୧୨ଟା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଥର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୭ ରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିନାଶକାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୭.୨ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ୭.୭ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ସମଗ୍ର ମିଆଁମାରକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା।

ମିଆଁମାରର ମାଣ୍ଡାଲେରେ ଏକ ମସଜିଦ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଅତି କମରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ 'ଖିଟ୍ ଥିଟ୍' ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ଭେ କହିଛି ଯେ ମିଆଁମାରର ସାଗାଇଙ୍ଗରୁ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମରେ ୧୬ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୭.୭ ଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ପୃଷ୍ଠରୁ ୧୦.୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ୨୨.୦୧ ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ୯୫.୯୨ ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ମାଣ୍ଡାଲେ ପ୍ରାସାଦ ଦୁର୍ଗ ସମେତ କିଛି କୋଠାର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ମାଣ୍ଡାଲେ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ କୋଠା ଧୂଳିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ମାଣ୍ଡାଲେ ଏବଂ ୟାଙ୍ଗନକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅନେକ ରାସ୍ତା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ଅବରୋଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।

Heartfelt prayers and solidarity with the people affected by the devastating 7.7 magnitude earthquake in #Myanmar and #Thailand.

May those who lost loved ones find strength, the injured recover swiftly, and communities rebuild with resilience. The world stands with you.… pic.twitter.com/GDMndlS71J

— Tulsi For President (@TulsiPotus) March 28, 2025