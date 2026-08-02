Earthquake: ପୁଣି ଥରିଲା ରାଜଧାନୀ; ୨.୯ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ରେକର୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲାରେ ୨.୯ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଭୂମିକମ୍ପ ମୃଦୁ ଥିଲା, କୌଣସି କ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ।
ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲାରେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୨.୯ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା କମ ଥିବାରୁ, କୌଣସି ମୃତାହତ, ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଭୂକମ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର-IV ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଡ଼ିଥାଏ; ତେଣୁ, ସମୟ ସମୟରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ କରିବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ।
An earthquake of magnitude 2.9 on the Richter scale occured in North District, Delhi: National Centre of Seismology tweets pic.twitter.com/wEWuxnwnvW
— ANI (@ANI) August 1, 2026