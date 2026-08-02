Add Zee Business As A Preferred Source
App

Earthquake: ପୁଣି ଥରିଲା ରାଜଧାନୀ; ୨.୯ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ରେକର୍ଡ

ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲାରେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୨.୯ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 02, 2026, 06:38 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:38 AM IST
Earthquake: ପୁଣି ଥରିଲା ରାଜଧାନୀ; ୨.୯ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ରେକର୍ଡ
Image Credit: ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Arvind Kejriwal:ପେଟ୍ରୋଲରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ବିରୋଧ,ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମୋଦୀଙ୍କ ବାସଭବ
2
3
4
5