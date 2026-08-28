China Sichuan Earthquake: ଚୀନ୍ର ସିଚୁଆନ୍ ଅଂଚଳରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍ରେ ଭୂକମ୍ପ ତୀବ୍ରତା ୫.୧ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଚୀନର ସିଚୁଆନ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ନେପାଳରେ ହୋଇଥିବା ଧ୍ୱଂସାବଶେଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନେପାଳରେ ସମ୍ପ୍ରତି ବନ୍ୟା ଆସିଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି, ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ନେପାଳରେ ତିବ୍ଦତ ସୀମା ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି। ଚୀନ୍ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ନେପାଳ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ତିବ୍ଦତରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଲଙ୍ଗଚାଙ୍ଗ ସିଚୁଆନ ବେସିନର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ନାଇଜିଆଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସହର ଚୋଙ୍ଗକିଙ୍ଗ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସୀମା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗର ସହର। ଚେଙ୍ଗଡୁ ଏବଂ ଚୋଙ୍ଗକିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚେଙ୍ଗଡୁ-ଚୋଙ୍ଗକିଙ୍ଗ ନଗର ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅଗଭୀର ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଠାଘର ଥରି ଉଠିଥିଲା। ତଥାପି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କୌଣସି ମୃତାହତ କିମ୍ବା ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି।