Earthquake: ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା

Earthquake: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ସକାଳ ୪:୧୭ ସମୟରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଯେ ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ୫.୧ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ମୋରିଗାଓଁ ଥିଲା। ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଯେ ମୋରିଗାଓଁରେ ଭୂମି ତଳେ ଏହାର ଗଭୀରତା ୫୦ କିଲୋମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ଭୂ-କମ୍ପ ଝଟକାରେ ଛାନିଆ ଲୋକେ
ଆଜି ସକାଳେ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଏହା ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ଯେ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ମୃତାହତ କିମ୍ବା ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି।
ତ୍ରିପୁରାରେ ଭୂମିକମ୍ପ
ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପୁରାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ସୋମବାର ତ୍ରିପୁରାର ଗୋମତିରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 3.9 ମାପିଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ଭୋର 3:33 ରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରଭୂମି ପୃଷ୍ଠରୁ 54 କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିଲା।
ଆସାମରେ ଭୂମିକମ୍ପ: ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ସୋମବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ଆଉ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଆସାମରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 5.1 ମାପିଯାଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ସକାଳ 4:17 ରେ ଆସାମର ମୋରିଗାଓଁରେ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 50 କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିଲା।
ଭୂମିକମ୍ପ କାହିଁକି ହୁଏ?
ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆମ ପୃଥିବୀ ତଳେ ସାତୋଟି ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସମସ୍ତ ସାତୋଟି ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଘୂରି ବୁଲନ୍ତି। ତଥାପି, ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସମୟରେ, ଏହି ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଫଲ୍ଟ ରେଖା ସହିତ ଧକ୍କା ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଧକ୍କା ଘର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ କରେ। ଏହି ଶକ୍ତି ଖସିଯିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜେ। ଏହି କାରଣରୁ ପୃଥିବୀରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ।