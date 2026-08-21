Add Zee Business As A Preferred Source
App

Earthquake: ପେରୁରେ ୭.୨ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ, ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଲୋକେ

Earthquake: ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରି ଉଠିଛି। ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପେରୁରେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୭.୨ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଭୟଭୀତ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 21, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 07:04 AM IST
Earthquake: ପେରୁରେ ୭.୨ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ, ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଲୋକେ
Image Credit: ଭୂମି କମ୍ପିବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଦକ୍ଷିଣ ପେରୁର ବଡ଼ ଅଂଶରେ କୋଠାଘର ଗୁଡିକ ଦୋହଲିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
School Holiday: ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି! ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର
2
3
4
5