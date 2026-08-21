Earthquake: ପେରୁରେ ୭.୨ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ, ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଲୋକେ

Earthquake: ଭୂମିକମ୍ପ କାରଣରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ଥରି ଉଠିଛି। ଭେନେଜୁଏଲା ଏବଂ କଲମ୍ବିଆରେ ଭୂକମ୍ପ ପରେ, ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପେରୁରେ ୭.୨ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶର ପାର୍ବତ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଆୟାକୁଚୋ ଅଞ୍ଚଳର କୋରାକୋରା ଏବଂ ଆଣ୍ଡାହୁଆଏଲାସ ସହର ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭୂତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା।
ଭୂମି କମ୍ପିବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଦକ୍ଷିଣ ପେରୁର ବଡ଼ ଅଂଶରେ କୋଠାଘର ଗୁଡିକ ଦୋହଲିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆବାସିକ ପଡ଼ୋଶୀଠାରୁ ପର୍ବତ ଉପତ୍ୟକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ, ପେରୁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ୧:୦୦ ଟା ଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବଜାର, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଘରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦେଶ, ଯେପରିକି ଆୟାକୁଚୋ, ଆପୁରିମାକ୍, ଆରେକ୍ୱିପା ଏବଂ କସ୍କୋରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ଲିମା ଉପକୂଳରେ ଥିବା କୋଠାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ପନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ, ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଧୂଳି ଏବଂ ବାଲି ଝଡ ଉଠିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପେରୁର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ (INDECI) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଜୀବନହାନି କିମ୍ବା ଗୁରୁତର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି, ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପେରୁର ସରକାରୀ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (IGP) ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମିକମ୍ପ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୭.୨ ତୀବ୍ରତାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଆୟାକୁଚୋ ପ୍ରଦେଶର କୋରାକୋରା ସହରରୁ ପ୍ରାୟ ୩୫ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (USGS) ଏହାର ତୀବ୍ରତା ୬.୭ ଏବଂ ୭.୦ ମଧ୍ୟରେ ଆକଳନ କରିଛି।
ଏଜେନ୍ସିଗୁଡିକ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ୪୭ ଏବଂ ୧୦୮ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଭୀରତା ଯୋଗୁଁ, ଭୂକମ୍ପ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ଏଡାଇ ଯାଇଥିଲା।
ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହେବା ପରେ ପେରୁ ନୌସେନା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲା। ନୌସେନାର ଜଳଗ୍ରାଫି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସୁନାମି ସତର୍କତା କେନ୍ଦ୍ର (PTWC) ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ, ଭୂମିକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରର ଗଭୀର ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସମୁଦ୍ରରେ ସୁନାମି ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପେରୁ 'ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ବଳୟ' ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସକ୍ରିୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ନାଜକା ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ମହାଦେଶୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ତଳେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଅବନତ (ସ୍ଲାଇଡିଂ) ହେଉଛି। ଏହି ଭୌଗୋଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପେରୁ ଏବଂ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟମରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ମହାଦେଶ ଗତ ତିନି ମାସରେ ତିନୋଟି ବିନାଶକାରୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଭୂମିକମ୍ପ ଜୁନ୍ ୨୪, ୨୦୨୬ରେ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦିନ ସେଠାରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା; ପ୍ରଥମଟି ୭.୨ ତୀବ୍ରତାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ତା’ପରେ ମାତ୍ର ୩୦ରୁ ୪୦ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଲା ଗୁଆଏରାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଏକ ଅଧିକ ବିନାଶକାରୀ ୭.୫ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଥିଲା। ଉଭୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ମାତ୍ର ୧୦ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଅଗଭୀର ଗଭୀରତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ରାଜଧାନୀ କାରାକାସ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭେନେଜୁଏଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଡଲାରରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଭେନେଜୁଏଲାର ପଡ଼ୋଶୀ କଲମ୍ବିଆରେ ୧୦ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୬ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦିନ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳର ଚୋକୋ ପ୍ରଦେଶରେ ୭.୪ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସାନ ଜୋସେ ଡେଲ ପାଲମାର ନିକଟରେ ଭୂମିରୁ ପ୍ରାୟ ୧୧୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ୧୫ରୁ ଅଧିକ କଲମ୍ବିଆ ରାଜ୍ୟରେ ବିନାଶ ଆଣିଥିଲା, ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।