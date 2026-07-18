Mexico Earthquake:ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ମେକ୍ସିକୋ, ୭.୩ ତୀବ୍ରତାର ଝଟକା...

Mexico Earthquake:ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମେକ୍ସିକୋରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୭.୪ ତୀବ୍ରତା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (USGS) ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ମେକ୍ସିକୋର ପୁଏର୍ଟୋ ମାଡେରୋ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। (USGS) ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ୧୦ କିଲୋମିଟର (୬.୨୧ ମାଇଲ) ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା। କୌଣସି ମୃତାହତ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଘରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।
ଆମେରିକା ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତର୍କ କରିଛି ଯେ, ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳର ୩୦୦ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବିପଜ୍ଜନକ ସୁନାମି ଲହରୀ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛୁଇଁପାରେ। ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଉପକୂଳ ସହିତ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ କୂଳ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ମେକ୍ସିକୋରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଆଟେମାଲାର ରାଜଧାନୀ ଗୁଆଟେମାଲା ସିଟିରେ ପ୍ରବଳ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଅନେକ କୋଠାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଲ ସାଲଭାଡୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।
ମେକ୍ସିକୋରେ ଭୂମିକମ୍ପର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ: ମେକ୍ସିକୋରେ ଭୂମିକମ୍ପର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ଧକ୍କା। ଏହି ଦେଶଟି ଅଗ୍ନି ବଳୟ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ସବୁଠାରୁ ଭୂମିକମ୍ପ-ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମେକ୍ସିକୋ ତଳେ ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି। କୋକୋସ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ପ୍ଲେଟ୍, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ କାରିବିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ ପରସ୍ପର ସହିତ ଧକ୍କା ହୁଏ କିମ୍ବା ଖସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚୁର ଚାପ ପୃଥିବୀକୁ ଥରାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୂମିକମ୍ପ ବୋଲି କହିଥାଉ।