Add Zee Business As A Preferred Source
App

Mexico Earthquake:ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ମେକ୍ସିକୋ, ୭.୩ ତୀବ୍ରତାର ଝଟକା...

Mexico Earthquake:ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମେକ୍ସିକୋରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୭.୪ ତୀବ୍ରତା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 18, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:41 AM IST
Mexico Earthquake:ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ମେକ୍ସିକୋ, ୭.୩ ତୀବ୍ରତାର ଝଟକା...
Image Credit: ମେକ୍ସିକୋରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mexico Earthquake:ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ମେକ୍ସିକୋ, ୭.୩ ତୀବ୍ରତାର ଝଟକା...
Mexico Earthquake4 min ago
2
Rain Alert50 min ago
3
Odia NewsJul 17
4
cricket newsJul 17
5
top 10 news todayJul 17