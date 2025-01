Earthquake: ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୫.୯ ତୀବ୍ରତା

Earthquake:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରବଳ କମ୍ପନରେ ପୁଣି ଥରେ ପୃଥିବୀ ଥରି ଉଠିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଦୁଇଟି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୫.୪ ଏବଂ ୫.୯ ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଥିଲା। ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭୋଲକାନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ୍ ସିସମୋଲୋଜି (PHIVOLCS) ଏକ ବୁଲେଟିନରେ ଭୂମିକମ୍ପକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛି ଯେ ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ 10 କିଲୋମିଟର (6 ମାଇଲ) ତଳେ ଥିଲା । ଏହା ଲେଟେ ପ୍ରଦେଶର ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ସହର ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଥିଲା। ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ୪୫ଟି ଭୂମିକମ୍ପ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ସହର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ନି କ୍ୟାଟିଗ୍ ଭୂମିକମ୍ପର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଏବଂ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି।

An earthquake occurred in the region of Eastern Visayas, Philippines with Magnitude 5.9 on January 23, 2025 at 7.39 AM.

Visuals of CCTV captured the moment of an earthquake hits Southern Leyte, Eastern Visayas.

