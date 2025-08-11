Earthquake: ପଶ୍ଚିମ ତୁର୍କୀରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ

Trending Photos
Earthquake: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ତୁର୍କୀର ବାଲିକେସିର ପ୍ରଦେଶରେ ଆଜି ୧୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ୬.୧ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ତୁର୍କୀର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (AFAD) ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୫୩ ରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସିନ୍ଦିର୍ଗି ସହର ଥିଲା। ଇସ୍ତାନବୁଲ, ଇଜମିର ଏବଂ ଆଖପାଖର ଅନେକ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ଅନେକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଝଟକା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା ୪.୬ ତୀବ୍ରତାର।
AFAD ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୂମିଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୧ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଜିଓସାଇନ୍ସ (GFZ) ଏହାକୁ ୬.୧୯ ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏହାର ଗଭୀରତା ଅଗଭୀର ଥିବାରୁ ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରଭାବ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ତୁର୍କୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହର ଇସ୍ତାନବୁଲରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବାଲିକେସିରର ସିନ୍ଦିର୍ଗି ସହରରୁ ୪୧ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ ଥିଲା।
ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସିନ୍ଦିର୍ଗିରେ ଏକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଲକୁକ୍ ଗାଁରେ ଅନେକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସିନ୍ଦିର୍ଗି ମେୟର ସେରକାନ୍ ସାକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା କୋଠାରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଏକ ମସଜିଦର ମିନାର ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୃତାହତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ AFAD ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।
ତୁର୍କୀର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲି ୟେରଲିକାୟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ "AFAD ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୁରୁତର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିମ୍ବା ମୃତାହତର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖୁଛୁ।" ସେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କୋଠାରେ ପ୍ରବେଶ ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। AFAD ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଚାରୋଟି ଛୋଟ ଆଫ୍ଟର ଭୂମିକମ୍ପ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା 4.6 ତୀବ୍ରତା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭୂମିକମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଛଅଟି ଛୋଟ ଆଫ୍ଟର ଭୂମିକମ୍ପ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା 3.9 ତୀବ୍ରତା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନିର୍ମାଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଫ୍ଟର ଭୂମିକମ୍ପ ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ।
ତୁର୍କୀ ଭୌଗୋଳିକ ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଫଲ୍ଟ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା କାରଣରୁ ଏଠାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ସାଧାରଣ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ତୁର୍କୀ ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 2023 ମସିହାରେ 7.8 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 53,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହଜାର ହଜାର କୋଠା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।