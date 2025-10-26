Earthquake: ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପରେ ଦୋହଲିଲା ୪ ଦେଶ

Trending Photos
Earthquake: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରବଳ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଭୂମିକମ୍ପିତ ହୋଇଛି। ୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ରବିବାର ସକାଳେ କୋରାଲ ସାଗରରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଭାନୁଆଟୁରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜାପାନ, ମିଆଁମାର ଏବଂ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସିସମୋଲୋଜି (NCS) ଅନୁଯାୟୀ, କୋରାଲ ସାଗରରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୬ ରହିଥିଲା। ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୪ଟା ୫୮ ମିନିଟରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭାନୁଆଟୁ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଗଭୀରତାରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ବିପଜ୍ଜନକ ରହିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଯଦିଓ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଜୀବନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିର ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତଥାପି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜାପାନରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 5.9 ଥିଲା। ଏହି ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଉତ୍ତର ଜାପାନର ପୂର୍ବ ହୋକାଇଡୋ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିଲା। ସକାଳ 4:42 ରେ ମିଆଁମାରରେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ଏହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 3 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ 10 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା।
ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର (NCS) ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ସକାଳେ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଲଦାଖରେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସକାଳ ୩ଟା ୪୭ ମିନିଟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୩.୧ ରହିଥିଲା । ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରଭୂମି ୫ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଲଦାଖରେ ସକାଳ ସାଢେ ୭ଟା ରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୩.୬ ଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରଭୂମି ୧୦ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ।