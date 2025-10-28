Turkey: ଭୂମିକମ୍ପରେ ଦୋହଲିଲା ତୁର୍କୀ

Trending Photos
Turkey Earthquake: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରି ଉଠିଛି ତୁର୍କୀ। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 6.1 ଥିଲା, ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସିନ୍ଦିର୍ଗି ଜିଲ୍ଲାରେ 5.99 କିଲୋମିଟର (3.72 ମାଇଲ) ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା। ଇସ୍ତାନବୁଲ, ବୁର୍ସା, ମାନିସା ଏବଂ ଇଜମିର ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଆନାଡୋଲୁ ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (AFAD) ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ ତୁର୍କୀର ପଶ୍ଚିମ ବାଲିକେସିର ପ୍ରଦେଶର ସିନ୍ଦିର୍ଗି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା।
ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ତୁର୍କୀର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲି ୟେରଲିକାୟା ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସିନ୍ଦିର୍ଗି ସହରରେ ତିନୋଟି ଖାଲି କୋଠା ଏବଂ ଏକ ଦୁଇ ମହଲା ଦୋକାନ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା, କିଛି ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିବା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସିନ୍ଦିର୍ଗିରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲିକେସିର ରାଜ୍ୟପାଳ ଇସମାଇଲ୍ ଉସ୍ତାଓଗ୍ଲୁଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପାଦରୁ ପଡ଼ି ୨୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ତୁର୍କୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରେସେପ୍ ଏର୍ଡୋଗାନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଦେଶ ବାଲିକେସିରରେ ସିନ୍ଦିର୍ଗିରେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 6.1 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ସମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ, ତୁର୍କୀର ବାଲିକେସିର ପ୍ରଦେଶରେ ୪.୯ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ୭.୭୨ କିଲୋମିଟର (4.8 ମାଇଲ) ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୩ରେ ୭.୮ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ତୁର୍କୀରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥିଲା। ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ କୋଠାଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ସିରିଆର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ୬ ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା।