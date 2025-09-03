Earthquake News: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି ୧୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜୀବନ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2906824
Zee OdishaOdisha National-International

Earthquake News: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି ୧୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜୀବନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭୂମିକମ୍ପର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପୁଣିଥରେ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ନାଙ୍ଗରହାର ପ୍ରଦେଶର ଜଲାଲାବାଦ ସହରରୁ 34 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଥିଲା। GFZ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 03, 2025, 08:00 AM IST

Trending Photos

Earthquake News: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି ୧୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜୀବନ

Earthquake News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭୂମିକମ୍ପର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପୁଣିଥରେ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ନାଙ୍ଗରହାର ପ୍ରଦେଶର ଜଲାଲାବାଦ ସହରରୁ 34 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଥିଲା। GFZ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 5.5 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସବୁଠି ଧ୍ୱଂସର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଗତ ରବିବାର ଦିନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (USGS) କହିଛି ଯେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 6.0 ଥିଲା। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ନାଙ୍ଗରହାର ପ୍ରଦେଶର ଜଲାଲାବାଦ ସହରରୁ 27 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୂମିରୁ ମାତ୍ର 5 ମାଇଲ ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍ ପରେ, ସେହି ପ୍ରଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ତୀବ୍ରତା 4.5 ଏବଂ ଗଭୀରତା 10 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ରବିବାର ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଭୂମିକମ୍ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ଫସିଗଲେ। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୪୦୦ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ କୁନାର ପ୍ରଦେଶରେ ୧୪୧୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପରେ ୫୪୧୨ ରୁ ଅଧିକ ଘର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଅନେକ ଦେଶ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଭାରତ କାବୁଲ ଏବଂ କୁନାର ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରଦେଶର 1000 ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ତମ୍ବୁ ପଠାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତୀୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ 15 ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଯାଇଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Earthquake news
ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି ୧୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜୀବନ
Russia
ଟାରିଫ ବିବାଦ ଭିତରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଆହୁରି ଶସ୍ତାରେ ତେଲ ଦେବ ଋଷ
NMC Approval
ଓଡି଼ଶାରେ ଦୁଇଟି ନୂତନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ୨୦୦ MBBS ସିଟ୍ ଅନୁମୋଦିତ କଲା NMC
Ranya Rao
ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ୧୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା
Top 10 news
ନିଲମ୍ବିତ ତହସିଲଦାର ମଧୁସ୍ମିତା ସିଂ ଗିରଫ, ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍‌ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
;