Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3134455
Zee OdishaOdisha National-InternationalEarthquake News: ହରିଆଣାରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୨.୮ ତିବ୍ରତା ରେକର୍ଡ

Earthquake News: ହରିଆଣାରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୨.୮ ତିବ୍ରତା ରେକର୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ରେୱାଡ଼ିରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ସକାଳେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହରିୟାଣାର ରେୱାଡ଼ିରେ ୫ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା। ସକାଳ ୭:୦୧ ରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 09, 2026, 11:06 AM IST

Trending Photos

Earthquake News: ହରିଆଣାରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୨.୮ ତିବ୍ରତା ରେକର୍ଡ

Earthquake News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ରେୱାଡ଼ିରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ସକାଳେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହରିୟାଣାର ରେୱାଡ଼ିରେ ୫ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା। ସକାଳ ୭:୦୧ ରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୨.୮ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

ଭୂମିକମ୍ପ କାହିଁକି ହୁଏ?
ସମ୍ପ୍ରତି, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିକମ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମ ପୃଥିବୀରେ ସାତଟି ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି। ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଘୂରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, କେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଧକ୍କା ଖାଏ କିମ୍ବା ଘର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ପୃଥିବୀରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଦବି ଯାଆନ୍ତି।

ଭାରତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭୂମିକମ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି?
ଭୂ-ତତ୍ୱବିତଙ୍କ ମତରେ, ଭାରତର ମୋଟ ଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାୟ 59% ଭୂମିକମ୍ପପ୍ରବଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭାରତର ଭୂମିକମ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି: ଜୋନ୍ 2, ଜୋନ୍ 3, ଜୋନ୍ 4 ଏବଂ ଜୋନ୍ 5। ଜୋନ୍ 5 ରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଜୋନ୍ 2 କୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ଜୋନ୍ 4 ରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ 7 ରୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଭାରତର ଅନେକ ଫଲ୍ଟ ରେଖା (ଯେପରିକି କଚ୍ଛ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ) ଭୂମିକମ୍ପର ଉଚ୍ଚ ବିପଦରେ ଅଛି, କାରଣ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ୟୁରେସିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଏ।

Add Zee News as a Preferred Source

ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା
ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ମାପ କରାଯାଏ। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୪ ରୁ ୪.୯ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ଖସି ପଡ଼ିପାରେ। 5 ରୁ 5.9 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଭାରୀ ଜିନିଷପତ୍ର ଏବଂ ଆସବାବପତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ। 6 ରୁ 6.9 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କୋଠାର ମୂଳଦୁଆରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। 7 ରୁ 7.9 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କୋଠାଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିପାରେ। 8 ରୁ 8.9 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ସୁନାମି ଆଣିପାରେ ଏବଂ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ। 9 କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Earthquake news
Earthquake News: ହରିଆଣାରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୨.୮ ତିବ୍ରତା ରେକର୍ଡ
T20 World Cup
T20 World Cup: ବିଶ୍ୱକପରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଏହି ୫ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ
Odisha news
Odisha News: ପାରାଦୀପରେ ଶତାଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା
Budget Session 2026
ଆଜିଠୁ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ, ଇରାନକୁ ନେଇ କହିବେ ଜୟଶଙ୍କର
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର