Earthquake News: ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (USGS) ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର (ଜାନୁଆରୀ 7) ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ୬.୪ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୬.୭ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ୬.୪ ମାପ କରାଯାଇଥିଲା। ମିଣ୍ଡାନାଓ ଦ୍ୱୀପର ସାଣ୍ଟିଆଗୋ ସହରରୁ ପ୍ରାୟ ୨୭ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ସ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 07, 2026, 12:14 PM IST

Earthquake News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (USGS) ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର (ଜାନୁଆରୀ 7) ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ୬.୪ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୬.୭ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ୬.୪ ମାପ କରାଯାଇଥିଲା। ମିଣ୍ଡାନାଓ ଦ୍ୱୀପର ସାଣ୍ଟିଆଗୋ ସହରରୁ ପ୍ରାୟ ୨୭ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପଟି ପ୍ରାୟ ୫୮.୫ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଆସିଥିଲା। ତଥାପି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ପୂର୍ବ ପ୍ରଦେଶ ଡାଭାଓ ଓରିଏଣ୍ଟାଲର ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର କର୍ମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତାହତ କିମ୍ବା ଆହତଙ୍କ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। "ମୁଁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ କିଛି କାର ଥରୁଥିବାର ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଥିଲା। ଏହା ହୁଏତ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଘଟିଛି
ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ମିଣ୍ଡାନାଓରେ ୭.୪ ଏବଂ ୬.୭ ତୀବ୍ରତାର ଦୁଇଟି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ସେବୁ ପ୍ରଦେଶରେ ୬.୯ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପରେ ୭୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ୭୨ ହଜାର ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଭୂମିକମ୍ପ ସାଧାରଣ, କାରଣ ଏହି ଦେଶ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଗ୍ନି ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଜାପାନରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ, ଯେଉଁଠାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ଘଟେ।

