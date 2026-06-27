Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ଲାଗିଲା ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା

କାଶ୍ମୀରରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଏକ ଉଚ୍ଚ-ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକମ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ସହିତ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 27, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:14 PM IST
ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ଲାଗିଲା ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Indian Navy Recruitment 2026: ନୌସେନାରେ ବଡ ସୁଯୋଗ, ୨୬୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି...
Indian Navy Recruitment 20261 hr ago
2
FIFA 20262 hrs ago
3
Odia News3 hrs ago
4
top 10 news today10:28 AM IST
5
Odia News9:48 AM IST