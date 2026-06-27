ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ଲାଗିଲା ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ୫.୯ ମାପ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ, ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ ୧୯୧ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଜୀବନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ।
କାଶ୍ମୀରରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଏକ ଉଚ୍ଚ-ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକମ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ସହିତ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ୬.୨ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଅଫିସରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ତଳେ ଗଭୀରତାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ତଥାପି ପୃଷ୍ଠ ସ୍ତରର କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ରହିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଭୂମିକମ୍ପର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଭୀରତା ଯୋଗୁଁ, କେବଳ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ୍, ତାଜିକିସ୍ତାନ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି।
ଭେନେଜୁଏଲାରେ ନିକଟରେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୱଂସ ଘଟାଇଛି। ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଜାପାନ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟତଃ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସେ, ତଥାପି ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତିକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କରାଯାଏ। ବିପରୀତରେ, ଭେନେଜୁଏଲାର ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭୂମିକମ୍ପରୁ ଏକ ବିନାଶକାରୀ ଏବଂ ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଭେନେଜୁଏଲାରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।