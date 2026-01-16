SIR କୁ ନେଇ ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ

Election Commission: ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କମିଶନ ରାଜସ୍ଥାନ, ପୁଡୁଚେରୀ, ଗୋଆ, ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା SIR ପାଇଁ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।
Election Commission: ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କମିଶନ ରାଜସ୍ଥାନ, ପୁଡୁଚେରୀ, ଗୋଆ, ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା SIR ପାଇଁ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଭୋଟର ତାଲିକା ସହିତ ଜଡିତ ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଏବେ ଜାନୁଆରୀ ୧୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି
ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ SIR ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯାହା ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ନପଡ଼ନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଏକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କମିଶନଙ୍କ ୨୭ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ତାରିଖର ଚିଠିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ SIR ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ତାରିଖ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
କେବଳ ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି
କମିଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷ ତାରିଖର ଏହି ବୃଦ୍ଧି କେବଳ ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଭୋଟରମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଫର୍ମ 6 ମାଧ୍ୟମରେ ନାମ ଯୋଡିବା କିମ୍ବା ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ରହିବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟ ଗେଜେଟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯିବ। ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ତିନୋଟି କପି କମିଶନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ।
ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ବୁଥ୍-ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (BLO), ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସୂଚନା ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ୧୬ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ନୂତନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।