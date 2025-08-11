RUPP: ECଙ୍କ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡିବେ ଅଣସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ !

ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଉ ୪୭୬ଟି RUPP ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ରେ, ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପରୋକ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ୩୪୫ ଟି RUPP ର ଯାଞ୍ଚ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ ଲଗାତାର ୬ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଜିକୃତ ଅଣସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ (RUPP)କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ଆସୁଛି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ୩୩୪ଟି ଅଣସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ତାଲିକାରୁ ବାହାର କରିସାରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ RUPP ସଂଖ୍ୟା ୨,୮୫୪ ରୁ ୨,୫୨୦କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଉ ୪୭୬ଟି RUPP ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ରେ, ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପରୋକ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ୩୪୫ ଟି RUPP ର ଯାଞ୍ଚ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହି RUPP ଗୁଡିକୁ 'କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ନୋଟିସ୍' ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୁଣାଣି କରି ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଜବାବ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏହା ପରେ, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ, ମୋଟ ୩୪୫ ଟି RUPP ମଧ୍ୟରୁ, ୩୩୪ ଟି RUPP ଉପରୋକ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କରୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ବାକି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମିଶନ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ ବିଚାର କରିଥିଲା । ତାପରେ ତାଲିକାରୁ ୩୩୪ ଟି RUPP କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
