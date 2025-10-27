Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କେବଳ ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। ଏହି ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୋଆ, ଗୁଜରାଟ, କେରଳ, ଲକ୍ଷଦୀପ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପୁଡୁଚେରୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲ ନାଡ଼ୁ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଏହି ୧୨ ରାଜ୍ୟରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କେରଳ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ନିକଟତର ହୋଇଛି।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିତୟା ୨୮ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହିଦିନଠାରୁ ତାଲିକା ଛାପା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ୩ ନଭେମ୍ବର ଯାଏ ଚାଲିବ। ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ୪ ଡିସେମ୍ବରା ଯାଏ ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ୯ ଡିସେମ୍ବର ଦିନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ପରେ ଯେଉଁ ଭୋଟରଙ୍କ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଥିବ ତାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ୩୧ ତାରିଖ ଯାଏ ନୋଟି ଓ ଶୁଣାଣି ଚାଲିବ। ୭ ଫେବୃୟାରୀ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରି୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ୫୧ କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକିନିଖି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ୩୩ ହଜାର ୦୯୩ ବୁଥକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ୩୨୧ଠି ଜିଲ୍ଲାରେ; ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ହେବ। ଭୋଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେ କୌଣସି ପରିଚୟପତ୍ରକୁ ଦେଇ ନିଜର ଅସ୍ତତ୍ୱ ଜାହିର କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ୧୨ଟି ନଥିକୁ ପ୍ରାଧୀକୃତ କରାଯାଇଛି।
ନିକଟରେ ବିହାରରେ ଏହି ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ବା ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୬୫ ଲକ୍ଷ ନକଲି ବା ମୃତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ରଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।