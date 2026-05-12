Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3213921
Zee OdishaOdisha National-InternationalSujit Bose: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଇଡିର ଚଢାଉ, ଟିଏମସି ନେତା ଗିରଫ

Sujit Bose: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଇଡିର ଚଢାଉ, ଟିଏମସି ନେତା ଗିରଫ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଜିତ ବୋଷଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଗିରଫ କରିଛି। ଏକ କଥିତ ପୌର ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ସହିତ ଜଡିତ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ମେ ୧୧ ତାରିଖରେ, ଇଡି ସୁଜିତ ବୋଷଙ୍କୁ ପ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 12, 2026, 11:00 AM IST

Trending Photos

Sujit Bose: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଇଡିର ଚଢାଉ, ଟିଏମସି ନେତା ଗିରଫ

Sujit Bose: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଜିତ ବୋଷଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଗିରଫ କରିଛି। ଏକ କଥିତ ପୌର ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ସହିତ ଜଡିତ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ମେ ୧୧ ତାରିଖରେ, ଇଡି ସୁଜିତ ବୋଷଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜେରା କରିଥିଲା। ଇଡି ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ବୋଷ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁ ନଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ବୟାନ ବଦଳାଉଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।

ବଙ୍ଗଳା ପୌର ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି କ’ଣ?
ଆଜ ତକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇଡି କହିଛି ଯେ ସୁଜିତ ବୋଷ ଦକ୍ଷିଣ ଦମ୍ ଦମ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ୧୫୦ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ସୁଜିତ ସେତେବେଳେ ଦମ୍ ଦମ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ସୁପାରିଶ ବଦଳରେ ସେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଥିଲେ। ଇଡି ଅନେକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାଟକୁ ଅପରାଧରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆୟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ଯାହା ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବଦଳରେ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହା ସହିତ, ଇଡି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନଗଦ ଜମା ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଲା। କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସିବିଆଇ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଏହି ଏଫଆଇଆର ଆଧାରରେ, ଇଡି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ୧୦ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ରେ, ଇଡି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୧୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସୁଜିତ ବୋଷ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ₹୪.୫ ନିୟୁତ ନଗଦ ଜବତ କରିଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟରେ ବୋଷଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଇଡି ସମନ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସମନ ଏପ୍ରିଲ ୨ ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ ୬ ତାରିଖରେ ସମନ ପରେ, ସେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ସୁଜିତ ଇଡି ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେବାରୁ ରହିତାଦେଶ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ ମେ ୧ ତାରିଖରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ତା'ପରେ, ୧୧ ଦିନ ପରେ, ଆଜି ସୁଜିତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।

ସୁଜିତ ବୋଷ କିଏ?
ସୁଜିତ ବୋଷ ଏହି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାନନଗର ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଆସନରୁ ତିନିଥର ବିଧାୟକ ରହି ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଏଥର ସେ ବିଜେପିର ଶରଦାବତ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କଠାରୁ ୩୭ ହଜାର ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଧାନନଗର ଆସନଟି ଥରେ ସିପିଆଇ(ଏମ୍)ର ଗଡ଼ ଥିଲା। ସୁଭାଷ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ୧୯୭୭ ରୁ ୨୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆସନରେ ରହିଥିଲେ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ୨୦୦୯ରେ ଏକ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବୋଷ ଏହି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।

ଟିଏମସିରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ସୁଜିତ ବୋଷ ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ନେତା ସୁଭାଷ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ୧୯୯୦ ଦଶକର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ଉଭୟ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ୨୦୦୧ ମସିହାରେ ବୋଷ ଟିଏମସିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଥିଲେ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଟିଏମସିର ପରାଜୟ ପରେ ସୁଜିତ ବୋଷ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ନେତା। ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଟିଏମସି ସରକାର ସମୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ସମ୍ଭବତଃ ଶେଷ ନେତା ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।

Also Read: Today Petrol Price: ତୈଳଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ରହିଛି ଲିଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ

Also Read: Top 10 News Today:ଚୀନ ଆସିବେ ଟ୍ରମ୍ପ, ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଜଣେ ଗିରଫ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Sujit Bose
Sujit Bose: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଇଡିର ଚଢାଉ, ଟିଏମସି ନେତା ଗିରଫ
Odisha news
Odisha News: ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ସୂଚନା
IPL 2026
IPL 2026: ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲସ ୩ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
crime news
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଧରାପଡିଲା ସତ, ଡେଲିଭରି କାରରେ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ