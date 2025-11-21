Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3012815
Zee OdishaOdisha National-International

ସାହାରା ଗ୍ରୁପର ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଓପି ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଇଡି

ସୁବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାହାରାର ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଥିଲା । ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 21, 2025, 02:38 PM IST

Trending Photos

ସାହାରା ଗ୍ରୁପର ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଓପି ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଇଡି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାହାରା ଗ୍ରୁପର ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଓପି ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଇଡି। ନିବେଶକଙ୍କଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଠିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସୁବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାହାରାର ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଥିଲା । ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ୭୦୭ ଏକର ଜମି ଜବତ ହେବା ପରେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଓପି ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପି ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଟାଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ନିବେଶକଙ୍କ ଟଙ୍କା କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଇ କାହାର ଭୂମିକା ଥିଲା ସେନେଇ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ।

ଇଡି ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଓପି ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କୁ ଅନେକ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତର ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିଲା। ଗୁରୁବାର ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ରାତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କସଲ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଇଡିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଏଜେନ୍ସି ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ତଦନ୍ତ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇପାରି ନଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଓପି ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ହେଡଲାଇନରେ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଏବଂ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଏସ.ବି. ସିଂହ (ପ୍ରହରୀ) 'ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାହାରା' ଖବରକାଗଜ (ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସଂସ୍କରଣ) କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏସ.ବି. ସିଂହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସାହାରା ଖବରକାଗଜ ପାଇଁ 'ଧର୍ମ-କର୍ମ' ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖିଥିଲେ। ପରେ, ମିଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ସୁମିତ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କୁ ସହରର ପରାମର୍ଶଦାତା ସମ୍ପାଦକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସାହାରାର ଉପ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜେ.ବି. ରାୟ କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ମାମଲା ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ ରାୟଙ୍କଠାରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ, ଯିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ।

Also Read- Jio Plan: ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଛି ଜିଓ, ମିଳୁଛି ଡାଟା ଏବଂ କଲିଂ ସହ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା...

Also Read- EPFO: ୧୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କି ? ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାଣି ହେବେ ଖୁସି...

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଏହି ଦିନ ୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Humane Sagar
Humane Sagar: ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ୨ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା, ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥି
Odisha news
Odisha News: ଆଜି ଦେବ ଦୀପାବଳିର ତୃତୀୟ ଦିନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି
Odisha news
Odisha News: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା!ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍, ଲିଟର ପିଛା...