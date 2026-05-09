ପଞ୍ଜାବ ଶିଳ୍ପ ଓ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ଅରୋରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ED

Zee OdishaOdisha National-Internationalପଞ୍ଜାବ ଶିଳ୍ପ ଓ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ଅରୋରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ED

Punjab AAP Minister Arrested: କିଛି ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି)ର ଏକ ଦଳ ଆଜି ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜିବ ଆରୋରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 09, 2026, 05:21 PM IST

Punjab AAP Minister Arrested: ପଞ୍ଜାବର ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି । କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜିବ ଆରୋରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ଗିରଫ କରିଛି ଇଡି । ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ, ଫେମା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ସନ୍ଦେହଜନକ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସହିତ ଜଡିତ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଚଢାଉ ପରେ ଇଡି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲୁଧିଆନା, ଜଳନ୍ଧର ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ, ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ଏବଂ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ)ର ନେତାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ଆପ ଇଡିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣତା ବୋଲି କହିଛି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଚଢାଉ ପରେ, ଇଡି ଶେଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜିବ ଆରୋରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ରଣନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସଞ୍ଜିବ ଆରୋରାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଇଡିର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ରାଘବ ଚଢା ଏକ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

