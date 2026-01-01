Advertisement
ED Raid on Indrajeet Yadav: ଇଡି ସ୍କାନରରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସିଂହ ଯାଦବ, ରେଡ୍ ସମୟରେ ମିଳିଲା ୫ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ...

ED Raid on Indrajeet Yadav: ଇଡି ସ୍କାନରରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସିଂହ ଯାଦବ, ରେଡ୍ ସମୟରେ ମିଳିଲା ୫ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ...

ED Raid on Indrajeet Yadav: ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଏବଂ ବଟି ଆଦାୟ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ (NCR)ରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚଢାଉ ସମୟରେ, ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନଗଦ ଏବଂ ସୁନା ସମେତ ବିପୁଳ ଅବୈଧ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିଛି।

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 01, 2026, 02:03 PM IST

ED Raid on Indrajeet Yadav: ଇଡି ସ୍କାନରରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସିଂହ ଯାଦବ, ରେଡ୍ ସମୟରେ ମିଳିଲା ୫ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ...

ED Raid on Indrajeet Yadav: ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଏବଂ ବଟି ଆଦାୟ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ (NCR)ରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚଢାଉ ସମୟରେ, ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନଗଦ ଏବଂ ସୁନା ସମେତ ବିପୁଳ ଅବୈଧ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିଛି।ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯାନକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ମଙ୍ଗଳବାର (ଡିସେମ୍ବର ୩୦) ତାରିଖରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ (NCR)ରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢାଉ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯାହା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅବିରତ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏହି ଚଢାଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସିଂହ ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନେଟୱାର୍କକୁ ଧ୍ବଂସ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା

ଏକ ସୁଟକେସରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ନୋଟର ଗଦା ମିଳିଥିଲା:ଇଡିର ଏହି ଅପରେସନରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ଫିଲ୍ମ କାହାଣୀଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତ ଦଳ ଚଢାଉ ସମୟରେ ୫.୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଜବତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ଏକ ସୁଟକେସ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ୮.୮ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଧିକାରୀମାନେ ୩୫ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ଚେକବୁକ୍ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ବ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲେ। ED ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବପ୍ରିୟ ବିହାରର ଏକ ପରିସରରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ଏହି ପରିସର ଅମନ କୁମାର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ପରିଚିତ। ଯିଏ ଦୁବାଇରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରେ।

ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସିଂହ ଯାଦବ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ UAE (ଦୁବାଇ) ରୁ ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ରାକେଟର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହରିୟାଣା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗର ତାଲିକା ଲମ୍ବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆଦାୟ, ଋଣ ସମାଧାନ ମାମଲାରେ ଧମକ ଏବଂ ଠକେଇ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ କରିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଯାଦବ "ଜେମ୍ ରେକର୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍" ନାମକ ଏକ ଫାର୍ମର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଅଛନ୍ତି।

ତଦନ୍ତରୁ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ଯେ ଆପୋଲୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନେ ହରିୟାଣାର ଝାଜ୍ଜର ଏବଂ ଦିଘଲ ଅଞ୍ଚଳର ଘରୋଇ ଫାଇନାନ୍ସରମାନଙ୍କଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଋଣ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଚେକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାଉନ୍ସ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସିଂହ ଯାଦବ ଏହି ବିବାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଇଡି ଏବେ ଏହି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଏବଂ ଆଦାୟ ମାମଲାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ଏହି ରାକେଟର ମୂଳ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି।

Narmada Behera

