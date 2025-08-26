ED Raid: ଆପ ନେତା ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଇଡିର ଚଢାଉ

Trending Photos
ED Raid: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚଢାଉ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ ସହ ଜଡିତ ଏକ ମାମଲାରେ କରାଯାଇଛି। ଚଢାଉ କରିବା ପାଇଁ ଇଡି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇଡି ମୋଟ ୧୩ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରୁଛି। ପୂର୍ବତନ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅନିୟମିତତା ସହିତ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଇଡି କରୁଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ତାରିଖରେ ଇଡି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ବାସଭବନ ସମେତ ୧୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ତଲାସି କରିଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଡି ଏହି ମାମଲା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଗ୍ରେଟର କୈଳାସରୁ ତିନିଥର ବିଧାୟକ ରହିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନଗର ବିକାଶ ଏବଂ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ସେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖପାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ 2024 ମସିହାରେ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ 2018-19 ମଧ୍ୟରେ 5,590 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 24ଟି ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ 11ଟି ନୂତନ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ 13ଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯିବାର ଥିଲା।
ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା। ଇଡି ଦଳ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆତ୍ମସାତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଯୋଜନାରେ ୧୧୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୬୮୦୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଆଇସିୟୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ ଅଧା ହୋଇ ପାରିନାହିଁ।