AAP ସାଂସଦ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ରେଡ, ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଦଳୀୟ ଉପନେତା ଭାବେ ପାଇଥିଲେ ନିଯୁକ୍ତି

AAP MP Ashok Mittal: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ଘର ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚଢାଉ କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ବେଶ ଉଷ୍ମ କରିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଉପନେତା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ଏହି ମାମଲାରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ସେ ଏହାକୁ "ଟିପିକାଲ ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଇଲ" ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
"ଆମେ ଏପରି ପତ୍ର ନୁହଁ ଯାହା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପଡ଼ିଯିବ।"
ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏପରି ପତ୍ର ନୁହେଁ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଝଡ଼ିଯିବ; ଝଡ଼ ସେମାନଙ୍କର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ।" ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ EDର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚଢାଉର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ସରକାରୀ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଧିକ ଉଷ୍ମ ହୋଇପାରେ।
ମୋଦି ପଞ୍ଜାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି - କେଜରିୱାଲ
ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ପୁନଃ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି: "ମୋଦୀ ପଞ୍ଜାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ।" ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।