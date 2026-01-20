ED ର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ୩ ରାଜ୍ୟରେ ୨୧ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍

ED Raids 21 Locations: ସାବରିମାଳା ସୁନା ଚୋରି ମାମଲାର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ମଙ୍ଗଳବାର ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ଚଢାଉ କରିଛି।
ED Raids 21 Locations: ସାବରିମାଳା ସୁନା ଚୋରି ମାମଲାର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ମଙ୍ଗଳବାର ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ଚଢାଉ କରିଛି। ଅଧିକାରୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (PMLA) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ପ୍ରାୟ ୨୧ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି। ସଂଘୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନ ପୋଟି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ତ୍ରାଭାଙ୍କୋର ଦେବସ୍ୱମ ବୋର୍ଡ (TDB) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏ ପଦ୍ମକୁମାରଙ୍କ ସହ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଜଡିତ ସ୍ଥାନ ତଲାସ କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
କେରଳ ପୋଲିସର ଏକ ଏଫଆଇଆରକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଇଡି ସମ୍ପ୍ରତି ପିଏମଏଲଏ ଅଧୀନରେ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛି। ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏହି ମାମଲାଟି କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (ଏସଆଇଟି) ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ତଦନ୍ତ ସରକାରୀ ଅନିମିୟତା, ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଭଗବାନ ଆୟାପ୍ପା ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତିରୁ ସୁନା ଚୋରି କରିବାର ଏକ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମେତ ଅନେକ ଅନିୟମିତତା ସହିତ ଜଡିତ।
ସାବରୀମାଳାର ଭଗବାନ ଆୟାପ୍ପା ମନ୍ଦିରରୁ ସୁନା ହଡ଼ପ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା SIT କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ପୂଜକଙ୍କୁ କୋଚିର SIT କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ସୁନା ପ୍ଲେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସୁନା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଅପସାରଣ, ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡିତ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ବୟାନ ମେଳ ଖାଉ ନଥିବାରୁ ହେପାଜତ ଜେରା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା।
ଏହି ମାମଲାଟି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଯେ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଗର୍ଭଗୃହ, ଦ୍ୱାର ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱାରପାଳକ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ସୁନା ପ୍ଲେଟିଂ ପାଇଁ ଅପସାରିତ ସୁନା ଚାଦର ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ସୁନାର ଏକ ଅଂଶକୁ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ଧାତୁ ଭାବରେ ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେବଲ୍ କରାଯାଇ ଥାଇପାରେ। ଯାହା ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ସହଜ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ତାଲିକା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ମାମଲାରେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।