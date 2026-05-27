ED Raid:କେରଳମ୍ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳମ୍ରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପିନାରାଇ ବିଜୟନ୍ଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ସମେତ ୧୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଚଢାଉ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କୋଚିନ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରୁଟାଇଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (CMRL) ମାମଲାରେ ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଭୋର୍ ସମୟରେ କେରଳର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ ୧୦ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। (ED) ଇଡିର ଏ-ହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିବାରଣ ଆଇନ (PMLA) ଅଧୀନରେ କରିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ପିନାରାଇ ବିଜୟନଙ୍କ ଭଡା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ କରିଛି।
ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, କୋଚିନ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରୁଟାଇଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (CMRL) ୨୦୧୮ ରୁ ୨୦୧୯ ମଧ୍ୟରେ ପିନାରାଇ ବିଜୟନଙ୍କ ଝିଅ ଟି.ବୀଣାଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀ ଏକ୍ସାଲୋଜିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସକୁ ୧.୭୨ କୋଟିର ବେଆଇନ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ, (IT) ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ (CMRL) କୋଚିନ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରୁଟାଇଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କୁ କୌଣସି ସେବା ଯୋଗାଇ ନଥିଲା।
ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ:
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ,କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ (CMRL)ର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଇଡି ୨୦୨୪ ରେ (PMLA) ଅଧୀନରେ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲା।