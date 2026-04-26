Kolkata ED Raid: କୋଲକାତାରେ ସୋନା ପପୁ ସିଣ୍ଡିକେଟ ଟ୍ରାଜେଡିରେ ଘନ ଘନ ଇଡି ଜେରା...

Zee OdishaOdisha National-InternationalKolkata ED Raid: କୋଲକାତାରେ ସୋନା ପପୁ ସିଣ୍ଡିକେଟ ଟ୍ରାଜେଡିରେ ଘନ ଘନ ଇଡି ଜେରା...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 26, 2026, 04:56 PM IST

Kolkata ED Raid: "ସୋନା ପପ୍ପୁ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍" ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାର ଆନନ୍ଦପୁର ଏବଂ ଆଲିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଡି ଦୁଇଟି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘର ସମେତ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱଜିତ ପୋଦ୍ଦାର ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ସୋନା ପପ୍ପୁଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଏକ ଅପରାଧିକ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉଛି। ଇଡି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ସୋନା ପପ୍ପୁଙ୍କ ନିକଟତର ବ୍ୟବସାୟୀ ଜୟ କାମଦାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡି ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି।

ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଜୟ କାମଦାରଙ୍କ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଚଢାଉ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ରବିବାର ସକାଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ସହିତ ଅନେକ ଇଡି ଦଳ ସଲ୍ଟ ଲେକର ସିଜିଓ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରୁ ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ସୋନା ପପ୍ପୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଆନନ୍ଦପୁରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ ତଲାସୀ ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଏକ ଦଳ ଆଲିପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଜୟ କାମଦାରଙ୍କ ନିବେଶ ସହିତ ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଇଡି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହି ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି। ସୋନା ପପୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଆଦାୟ ସମେତ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

ସୋନା ପପୁ ଫେରାର୍ ଅଛନ୍ତି
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋନା ପପୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତାର କସବା ଏବଂ ବାଲିଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଲପାର୍କ ହିଂସା ମାମଲାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।

ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ଇଡି ଚଢାଉକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ
ଏହି ମାମଲାରେ କୋଲକାତା ପୋଲିସ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଶାନ୍ତନୁ ସିହ୍ନା ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ, ତାଙ୍କର ଜୟ କାମଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଥିଲା। ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଇଡି ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚଳିତ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୫୨ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ହୋଇସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୪୨ଟି ଆସନରେ ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ଭୋଟ ନିଆଯିବ।

ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ରବିବାର କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଉତ୍ତର କୋଲକାତାରେ ଏକ ରୋଡଶୋ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ, ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏହି ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।

Also Read: Odisha Panipaga: ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଆହୁରି ୨ ଦିନ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହିଟୱେଭ୍ କରିବ କଲବଲ

Also Read: Kidney Stone: ମେଡିସିନ ନୁହେଁ କେବଳ ଏହି ଡ଼ାଲି ଖାଇଲେ ତରଳିଯିବ କିଡନୀରେ ବଢୁଥିବା ପଥର, କରନ୍ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ମୋଦୀ କହିଲେ ମନ କି ବାତ୍...ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର
cm mohan charan majhi
ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ
Harbhajan singh
ଆପ୍‌ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ପରେ ହରଭଜନ ସିଂଙ୍କୁ ଜେଡ୍‌ ପ୍ଲସ୍‌ ସୁରକ୍ଷା
Manipur violence
ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି ମଣିପୁର ହିଂସା, ୫୮,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସଚ୍ୟୁତ, ୨୧୭ ଜଣଙ୍କର ଗଲାଣି ଜୀବନ...