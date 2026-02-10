Tina Ambani: ଟିନା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ଇଡିର ସମନ,ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ...

Tina Ambani:ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୀଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଟିନା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ଇଡି଼ ଏକ ସମନ ଜାରି କରିଥିଲା।
Tina Ambani:ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୀଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଟିନା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ଇଡି଼ ଏକ ସମନ ଜାରି କରିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘୋଷଣା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ପୁଣି ସମନ କରାଯିବ। ୬୮ ବର୍ଷୀୟ ପୂର୍ବତନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଟିନା ଅମ୍ବାନୀ ଫେବୃଆରୀ ୯ ତାରିଖରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହାଜର ହୋଇ ନଥିଲେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଟିନାଙ୍କୁ ଇଡିର ଆଉ ଏକ ସମନ ଖୁବଶିଘ୍ର କରାଯିବ।
ଏହି ମାମଲା ନ୍ୟୁୟର୍କର ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ରୟ ସହିତ ଜଡିତ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁୟର୍କର ମାନହାଟନରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ (କଣ୍ଡୋମିନିୟମ୍) କ୍ରୟ ସହିତ ଜଡିତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଏହି ମାମଲାରେ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ (RCOM) ର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁନୀତ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ,ସଂସ୍ଥା ଅନିଲ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ (ADAG) ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାର ଅନେକ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (SIT) ଗଠନ କରିଛି। ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୋଧରେ ଠକେଇ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ (SIT) ଏସଆଇଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଅନିଲ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ (ADAG) ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୪୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଠକେଇର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (SIT) ଗଠନ କରିଛି।
ଫେବୃଆରୀ ୯ ରେ, ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ଦଳ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ମାମଲାର ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି।୧୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆଟାଚ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର (ADAG) ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (PMLA) ଅଧୀନରେ ତିନୋଟି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ମାମଲା ସୂଚନା ରିପୋର୍ଟ (ECIR)ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।ଏ-ଜେନ୍ସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରାୟ ୧୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ କରିଛି। ସୂତ୍ର କହୁଛି ଯେ,( SIT) ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅତିରିକ୍ତ ECIR ଦାଖଲ କରିପାରେ।