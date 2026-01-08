Advertisement
ED ଚଢାଉ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମମତା, ବିଜେପିକୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍

ED ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ସେମାନେ ଆମର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ, ଆର୍ଥିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କାଗଜପତ୍ର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ବିଜେପିର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲେ CBI, ED କାହାକୁ ତ ଧରୁନି ବୋଲି ମମତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

Jan 08, 2026, 05:09 PM IST

କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ED-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । I-PAC ଅଫିସ୍‌ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ରେଡ୍‌ ବେଳେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ସର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବଳପୂର୍ବକ ନେଇଯାଇଥିବା ED ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ମମତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । କୋଇଲା ଚାଲାଣ ଲିଙ୍କ୍‌ରେ PMLAରେ ରେଡ୍‌ କରାଯାଉଥିଲା । କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କରାଯାଇନଥିବା ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ED ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ED ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ସେମାନେ ଆମର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ, ଆର୍ଥିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କାଗଜପତ୍ର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ବିଜେପିର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲେ CBI, ED କାହାକୁ ତ ଧରୁନି ବୋଲି ମମତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ED ରେଡ୍‌ ଜାଣି ନ ଥିଲି, କେହି ଫୋନ୍‌ ନ ଉଠାଇବାରୁ ଆସି ଦେଖିଲି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ବିଜେପିର ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର; ସେମାନେ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି)ର ଏକ ଟିମ୍ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚି ସିଧା ଆଇ-ପିଏସିର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରତୀକ ଜୈନଙ୍କ ଲାଉଡନ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବାସଭବନକୁ ଯିବା ପରେ କୋଲକାତା ହଲଚଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ସେକ୍ଟର 5 ସ୍ଥିତ ଆଇ-ପିଏସିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଇ-ପିଏସି ହେଉଛି ଟିଏମସିର ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ହବ୍, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଚାର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ପୋଲ ପରିଚାଳନା ପରିଚାଳନା କରେ। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, "ଆଇପିଏସି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଜୈନଙ୍କ ବାସଭବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଇଡି ଚଢାଉ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।" "ଆଇପିଏସି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଜୈନଙ୍କ ବାସଭବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଇଡି ଚଢାଉ କରିଛି; ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ଅଚାନକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ଉପରେ ଟିଏମସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।" ଚଢାଉରେ ଅନେକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଡି କହିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ନକଲି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଇପିଏସି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଜୈନଙ୍କ ଘର ସମେତ ସାରା ଭାରତରେ ୧୫ ଟି ସ୍ଥାନରେ ତଲାସ କରିଥିଲା। ନକଲି ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ସଂଗଠିତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରତୀକ ଜୈନଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ଚଢାଉ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କେନ୍ଦ୍ରକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ଟାର୍ଗେଟିଂ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟିଏମସିର ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟିଂ ଚଢାଉକୁ "ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ" ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, "କ'ଣ ଇଡି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଫିସ୍ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ? ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନଥିବା ଏହି ହୀନ, ଦୁଷ୍ଟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଟିମ୍ ର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ମୁଁ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଚଢାଉ କରେ ତେବେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟିଏ ପଟେ, ସେମାନେ SIR ମାଧ୍ୟମରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ହଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି... ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ, ସେମାନେ ମୋ ଟିମ୍ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି।" ଇଡି ଅପରେସନ ଏକ ନକଲି ସରକାରୀ ଚାକିରି ରାକେଟ ଚଲାଉଥିବା ଏକ ସଂଗଠିତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, I-PAC ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଫାର୍ମ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତୀକ ଜୈନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏହା ୨୦୨୧ ମସିହାରୁ ଟିଏମସି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଜେପି ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୋଟର ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଏହିଠାରୁ କରାଯାଏ। ଟିଏମସି କହିଛି ଯେ, ଇଡି ଦଳର ଡିଜିଟାଲ୍ ୱିଙ୍ଗକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି କାରଣ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଜେପିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ।

Soubhagya Ranjan Mishra

